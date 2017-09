Le RND part avec une longueur d’avance

Par DDK | Il ya 25 minutes | 44 lecture(s)

Si pour le RND, aux commandes de la commune depuis 2012, la liste était déjà toute indiquée depuis plus de six mois et la campagne a débuté depuis belle lurette; d’autres listes ont été constituées à la hâte ces derniers temps. En effet, cinq autres listes disputeront la mairie de Yattafen au RND. Pour ce dernier, ceux sont les deux vices-présidents de l’actuelle APC qui postuleraient 1er et 2e sur la liste. Pour le reste des listes qui ont été confectionnées, les têtes de listes sont en grande majorité des «revenants», puisque plusieurs d’entre eux ont déjà été aux commandes de l’APC. Ainsi, il y aura déjà deux listes d’indépendants, l’une d’elles porte le nom «espoir», elle sera menée, sauf changement de dernière minute, par l’ex faisant fonction de secrétaire général de l’APC, actuellement en retraite. Le 2e sur la liste ne serait autre que l’ex P/APC du mandat (2007/2012) sous les couleurs du FFS, cette fois-ci... indépendante. La troisième liste est conduite par un désormais ex-élu RCD de l’APC qui se présentera en indépendant. Quant au RCD, les rumeurs parlent d’une liste qui ne serait pas encore finalisée, elle serait constituée d’un élément qui s’est déjà présenté à l’APC sous les couleurs du FLN, par deux fois au moins et était aussi élu de la liste FLN, toujours lors du dernier mandat 2012/2017. La liste du FLN serait elle conduite par un jeune, nouveau venu dans ce monde électoral. Concernant le FFS, la 5e liste en lice, la section de ce parti à Yattafen n’a rien laissé filer comme information à part qu’il y a bien une liste FFS en compétition pour l’APC locale. Une probable 7e liste serait dit-on en gestation. Elle devait se présenter sous les couleurs de «l’alternative citoyenne» toutefois de signatures exigées par la loi pour une liste d’indépendants, les candidats de cette liste se présenteraient sous l’égide du RPR de Abdelkader Merbah. Quant aux pronostics, chaque liste est très confiante d’avoir la majorité des sièges. Mais la liste qui aurait plus de chance, selon sa composante serait celle du RND qui a pris une certaine avance vu que les prétendants sont déjà rompus à ce genre d’exercices et ont commencé leur campagne bien avant l’heure, eux qui sont déjà en poste.

M. B.