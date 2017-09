Deux agresseurs d'une jeune femme arrêtés

Par DDK | Il ya 45 minutes | 91 lecture(s)

L'acte ignoble a été déjoué par la police, ces derniers jours, à la sortie-Est de Naciria. En effet, les éléments de la sûreté urbaine de cette ville sont intervenus à temps, au moment où deux individus s’apprêtaient à agresser une jeune femme. Armés de couteaux et utilisant un chien féroce, ces deux assaillants tentaient d’introduire, de force, leur victime dans la voiture d'un particulier. Celui-ci fut aussi violemment frappé au visage, pour avoir refusé de les conduire, en compagnie de la jeune femme, en détresse, vers une destination inconnue. Ayant entendu les appels au secours de la victime, T. H, âgée de 34 ans, des policiers sont vite arrivés à l’endroit dûment localisé, où ils ont neutralisé les deux agresseurs. Âgés de 24 et 34 ans et répondant aux initiales T. A. et T. H., respectivement originaires d'Alger et de Boudouaou, les mis en cause ont été aussitôt conduits au commissariat, où ils ont signé un procès verbal reconnaissant leurs méfaits. Présentés devant le procureur près le tribunal de Bordj Ménaïel, les deux inculpés ont été placés sous mandat de dépôt.

Salim Haddou