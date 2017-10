«87% de taux de pénétration d’ici décembre 2018»

Par DDK | Il ya 36 minutes | 41 lecture(s)

Lors de sa visite, avant-hier, dans la commune de M’cisna où il a mis en service le gaz de ville pour 500 foyers dans les villages d’Imoula et d’Iaazouzen, le wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab a déclaré à la radio locale que «le taux de pénétration du gaz de ville dans les foyers atteindra les 87% en décembre 2018.» Ce taux qui était en janvier dernier de 42% passera après la résolution du problème de Tidelsine et Boudjellil, qui permettra à plus de 10 000 foyers de la wilaya de bénéficier du gaz de ville, à 56% d’ici la fin de l’année en cours. Cette déclaration a été comme une véritable bouffée d’oxygène pour beaucoup de villageois de la wilaya qui attendent cette commodité depuis des années. En effet, il y a trois ou quatre ans, des entreprises ont été chargées de réaliser des canalisations pour le gaz de ville dans les villages les plus reculés de la wilaya. Les villageois ont accepté sans rechigner que les routes de leurs villages soient défoncées, que les ruelles de leurs villages soient mises sens dessus-dessous, pourvu que le gaz arrive. Pourtant trois années plus tard, les routes ne sont toujours pas remises en l’état et le gaz n’est toujours pas là. Il n’y a que les niches construites devant les maisons pour recevoir l’installation des compteurs qui rappellent le passage des entrepreneurs. Ces derniers ont, en effet, déserté les lieux sans donner la moindre explication aux villageois qui ont fini par perdre espoir de voir le gaz arriver dans leurs foyers. Mais lors d’une réunion organisée, il y a quelques mois par les entrepreneurs chargés de l’amenée du gaz, les villageois apprendront que l’abandon des chantiers par les entrepreneurs est dû au non paiement par l’État de leurs créances qui s’élèvent à plus de 300 milliards de centimes, et le président de leur syndicat, M. Hanafi Remila, a déclaré en septembre dernier que sur les 300 milliards de centimes que l’Etat doit aux entrepreneurs, seule une tranche de 40 milliards a été payée.

B. Mouhoub