Le MPA installe son directoire de campagne

Avant-hier, le coordinateur de wilaya du Mouvement Populaire Algérien (MPA), Ould Taleb Samir, a installé le directoire de campagne de sa formation, en prévision des prochaines élections locales.

Après une introduction d’usage de l’orateur, M. Chabane Ouidir, un jeune connu dans la région de Michelet pour son sérieux, a été installé dans le poste de directeur de campagne du MPA, au niveau de la commune d’Aïn El Hammam. D’autres membres devant le seconder lors de cette échéance électorale ont été, par ailleurs, installés à la tête des différentes commissions. Il s’agit de MM. Aït Ouadda Ouali et Hoceini Nacim, responsables chargés, respectivement des finances et de l’information, alors que Mme Oumessaoud est chargée de la section féminine. Présents dans la bibliothèque communale où se déroulait la cérémonie, les candidats devant conduire la liste du MPA pour la présidence de l’APC ont été présentés au public, composé dans sa majeure partie de militants de la formation. Au registre divers, les responsables du parti ont ouvert un débat et répondu aux questions posées. Des instructions et des orientations, afin de mener la campagne dans les meilleures conditions possibles, ont été données aux différents acteurs de cette échéance. Le P/APC Lyazid Ould Taleb, ayant pris la parole, a abondé dans le même sens, en tant que responsable expérimenté et candidat à succession. Il a profité de cette occasion pour annoncer divers projets, dont les travaux débuteront incessamment alors que d’autres, retenus, ne tarderont pas également à voir le jour. Il s’agit, entre autres, du stade communal avec tribunes, gazon artificiel de sixième génération et autres commodités, ainsi que plusieurs bitumages programmés pour les jours à venir. A.O.T.