Sur la table du Conseil des ministres avant la rentrée sociale

Par DDK | Il ya 9 heures 13 minutes | 453 lecture(s)

Le projet de loi relatif aux collectivités locales sera soumis au conseil des ministres avant la prochaine rentrée sociale. Celui-ci va approfondir la décentralisation et donner plus de prérogatives aux élues. C’est du moins ce qu’a annoncé l’inspecteur général du ministère de l’Intérieur. Ce projet en élaboration vise à permettre aux communes de réaliser un développement local et prendre en charge les préoccupations des citoyens. Le responsable précisera dans cet esprit que la commune «continuera à accomplir des réalisations à la faveur du contenu du projet préliminaire relatif au code des collectivités locales qui garantira toutes les nouvelles valeurs constitutionnelles, notamment le renforcement du rôle des collectivités locales, l'approfondissement de la décentralisation, l'élargissement des prérogatives des assemblées élues et la promotion de la démocratie participative». Ce projet prévoit, en outre, la consécration des principes des bonnes pratiques en matière de gouvernance locale, l’activation du nouveau rôle économique de la commune et l’institution d’un nouveau système de fiscalité locale. Le responsable a expliqué que «des propositions sur le projet de loi en cours d’élaboration sont formulées par toutes les wilayas à travers des groupes de réflexions». Il annoncera que de larges consultations seront ouvertes avec les différents partis en relation avec la commune pour son enrichissement. L’inspecteur général du ministère a assuré que les communes ont évolué et des réalisations ont été faites, notamment «la numérisation de toutes les communes et leurs annexes, aussi, leur dotation en systèmes informatiques modernes. Ce qui a permis d'accélérer et d'améliorer les prestations et réduire la bureaucratie». Évoquant la bureaucratie, il précisera que la lutte contre ce phénomène au niveau des services communaux est un travail quotidien et constant. Il notera, toutefois, une amélioration qu’il qualifiera de notable grâce aux mécanismes modernes basés sur les nouveaux supports informatiques outre les missions d'inspection et de contrôle effectuées sur l’ensemble des communes du territoire national. Annonçant la tenue d’une conférence nationale regroupant les présidents des APC et des APW, pour aujourd’hui jeudi, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la commune, M. Sadini a indiqué que le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui présidera cette réunion d'orientation. Selon lui, cette initiative a pour objectif de mettre en avant les grands chapitres de la stratégie devant être suivie par les élus locaux en vue de relancer le développement local. Elle mettra l'accent sur la poursuite de l'amélioration du fonctionnement des services de la commune et l'activation de la fonction économique de la commune. La réunion mettra aussi en exergue l'attachement aux nouveaux principes du développement local durable basés sur l'utilisation des énergies favorables à l'environnement et l'accélération du processus de modernisation des services communaux et des infrastructures publiques.

Kamela Haddoum.