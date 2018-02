Le renforcement du partenariat au menu

Par DDK | Il ya 4 heures 50 minutes | 584 lecture(s)

La délégation française, représentante de tous les secteurs de l'excellence française à l'international, séjournera en Algérie jusqu'au 9 février prochain.

Pierre Gattaz, président du Medef et Jean-Louis Chaussade, directeur général du Groupe Suez et président du conseil de chefs d’entreprise France-Algérie du Medef International, séjourneront dès aujourd’hui à la tête d’une délégation de chefs d’entreprise français en Algérie jusqu’au 9 février 2018. C’est ce qu’indique un communiqué du Medef diffusé hier par la représentation diplomatique française à Alger. «La délégation (…) est composée de plus de 60 chefs d’entreprise représentant une cinquantaine d’entreprises françaises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité (infrastructures et construction, transport et logistique, énergie et environnement, éducation, agrobusiness, aéronautique, numérique, finance et assurance, juridique). C’est la délégation la plus importante organisée en Algérie depuis 2011. Tous les secteurs de l’excellence française à l’international sont représentés,» note le communiqué. «La France est le deuxième fournisseur du pays et son quatrième client, elle est parmi les premiers investisseurs hors hydrocarbures en Algérie (premier des pays de l’OCDE). Près de 500 entreprises françaises sont présentes en Algérie, ce qui représente 40 000 emplois dans le pays et environ 100 000 emplois indirects. Ces implantations se font notamment via des partenariats franco-algériens. Evoquant les objectifs de la délégation, le Medef citera notamment «le renforcer le partenariat entre les communautés d’affaires ; La prospecter les opportunités d’affaires, affiner les stratégies des entreprises, faire avancer les projets qu’elles ont déjà développés et lever les freins à l’investissement ; L’échanger avec les principaux décideurs publics et privés algériens ; Et donner la priorité à la jeunesse et à l’entrepreneuriat». De son côté Pierre Gattaz, président du Medef soulignera que «l’Algérie et la France sont unies, il nous faut renforcer leur lien en utilisant notre proximité et notre volonté de travailler ensemble. Les enjeux sont immenses : transformation énergétique, révolution numérique, mondialisation, évolutions sociétales et migratoires. Ces transformations sont autant de défis pour la croissance de nos pays, et les talents de nos diasporas sont une force pour saisir les opportunités. Nos politiques doivent mettre l'entreprise et l'entrepreneuriat au cœur des relations qui unissent l’Algérie et la France.»