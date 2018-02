Le Chahid et la mémoire

Par DDK | Il ya 6 heures 6 minutes | 268 lecture(s)

S. Ait Hamouda

La Journée nationale du chahid a été célébrée, hier, dans toute l’Algérie. À cette occasion, le président de la République a adressé un message à toute la nation à travers lequel il a rappelé les sacrifices de tous les martyrs pour que le pays accède à la liberté et affirme, avec force et ténacité, sa résolution implacable de nation dans le concert des États qui font le monde. M. Bouteflika a réitéré son appel aux jeunes générations : «Nous devons renouveler la détermination à aller de l'avant, tous ensemble, sur la voie du développement de notre pays, en s'appuyant sur les constantes historiques nationales, qui ont rassemblé et uni notre peuple pour le sacrifice dans le cadre de la glorieuse révolution nationale, et même avant, à travers les résistances populaires et le mouvement national». Il a utilisé les mots qu’il fallait à cette mémorisation pour inscrire, contre vents et marées, au fronton du «polygone» la résistance du peuple algérien : «L'unité du peuple algérien et de la Nation est, aujourd'hui, solide grâce à son ancrage populaire à travers les réformes fortes et profondes qui ont consolidé la cohésion de notre peuple dans une même et seule patrie, en réalisant, étape par étape, des acquis en constante progression. Une patrie où chaque individu doit défendre avec conviction tout ce qui est à même de consolider son unité et sa grandeur». Quoiqu’il en soit, l’unité des Algériens n’est pas un vain mot, elle est consolidée par la reconnaissance de tous les éléments fédérateurs qui la rassemble, et qui en font le ciment de son unité. Il arrive que nous ne comprenions pas assez la mesure de ceux qui ont donné ce qu’ils ont de plus cher pour la patrie, mais que cela n’est pas une tare en soi, dès lors que nous acceptions la leçon et ce qu’il nous la cache délibérément, pourvu que l’admettions. Ainsi, nous aurions vécu la célébration de la journée du Chahid avec le recueillement voulu et l’abnégation nécessaire.

S. A. H.