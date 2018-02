Huit communes privées d’eau depuis hier

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 887 lecture(s)

Les communes relevant des daïras de Boghni et Ouadhias sont privées d'eau depuis hier. À l'origine de cette interruption de la chaîne d'alimentation d'eau des réservoirs d'eau implantés sur le territoire des deux circonscriptions, le déboitement de la conduite principale au niveau de l'un de ses lieux de passage, situé au lieu dit Ighil Anane, dans la commune de Bounouh. L'unité de transfert d'eau de Djebahia, dans la wilaya de Bouira, laquelle est rattachée à l'ADE, est chargée de réparer cette conduite de 800mm de diamètre, réalisée pour alimenter le sud de la wilaya de Tizi-Ouzou en eau potable à partir du barrage Koudiet Acerdoun (Bouira). Hier matin, grâce à l'intervention du président de l'APC de Draâ El-Mizan et de l'agence ADE de la même commune, en plus de l'agence de Boghni, de grands moyens ont été mobilisés pour procéder à la réparation de la partie touchée des canalisations. Selon le premier responsable de gestion et de l'exploitation de l'eau de Draâ El-Mizan, «le retour à la normale, à savoir une distribution régulière, surviendra aujourd'hui dimanche.» Du côté des citoyens, notamment ceux des grands centres urbains de Boghni et de Ouadhias, au vu de l'importance du dommage subi par cette conduite d'adduction, l'on redoute un grand retard pour renouer avec la constance de l'eau dans les robinets. Enfin, il faut dire que tous les ménages ont été pris au dépourvu par cet incident, d'autant plus que certaines n'ont pas pris la précaution de faire face à cette crise d'eau temporaire.

Merzouk Haddadi.