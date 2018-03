Soulagement chez les parents d’élèves

Par DDK | Il ya 10 heures 17 minutes | 307 lecture(s)

Le président de la fédération des associations des parents d’élèves de la wilaya de Béjaïa a qualifié, hier, le gel de la grève du Cnapeste de «sage décision».

Se disant confiant quant aux décisions qui seront prises dès aujourd’hui, jour de la reprise des cours, pour rattraper le temps perdu, Djoudi Touazi a fait savoir que «des mesures pédagogiques efficaces seront mises en route par un collège d’inspecteurs spécialisés, notamment la régulation des contenus d’enseignement et l’utilisation des créneaux disponibles». Il estime que ces mesures «permettront aux élèves de passer les examens de fin de cycle sans porter atteinte à leur crédibilité (des examens)». Selon lui, toutes les parties seront mises à contribution, y compris l’administration de wilaya, afin de rattraper le retard induit par la grève du Cnapeste. «Quant à notre organisation, nous allons sensibiliser et mobiliser tous les parents d’élèves pour accompagner toutes les bonnes décisions qui seront prises dans les prochains jours par les responsables locaux du secteur de l’éducation», a-t-il assuré. «Nous sommes contents de constater que les enseignants grévistes sont avant tout des éducateurs qui n’accepteront pas de sacrifier leurs élèves», commente un parent d’élève. De son côté, le directeur de l’éducation de la wilaya de Béjaïa, tout en soulignant que la région figure parmi les wilayas les plus touchées par la grève du Cnapeste, indique que le temps perdu, soit plus de 2 mois, sera rattrapé. «Nous pouvons rattraper le retard accumulé», a-t-il assuré. Le Cnapeste-Béjaïa s’était dit «compréhensif et soucieux de l’inquiétude des élèves et de leurs parents», tout en assurant ces derniers «de sa totale disponibilité pour répondre à leurs attentes légitimes après le dénouement du conflit». C’est désormais chose faite !

F.A.B.