Une nouvelle ligne ferroviaire vers Sétif

À partir d’aujourd’hui, les vacanciers des wilayas des Hauts Plateaux peuvent se rendre à Béjaïa par train. Un train prenant le départ de la gare ferroviaire de Sétif, tôt le matin, fera une desserte sur Béjaïa avant de prendre le chemin du retour en fin d’après-midi. Pour 250 dinars, le vacancier peut aller piquer une tête au niveau du littoral de la région de Béjaïa avant de rentrer chez lui dans l’après-midi de la même journée. En démarrant de Sétif à 6 heures, il arrivera à la gare de Béjaïa aux environs de 9h45, soit au bout de près de quatre heures de temps. Le retour est prévu à partir de 18 heures pour entrer en gare sétifienne à 21h45. Ce train desservira 16 gares ferroviaires et permettra aux habitants des wilayas de Sétif et Bordj Bou Arreridj de se rendre facilement aux plages de Béjaïa. Des bus transporteront ensuite les estivants de la gare ferroviaire aux différentes plages de la wilaya de Béjaïa, selon la responsable commerciale de la société de transport ferroviaire. Cette liaison ferroviaire va certainement alléger la pression sur la RN9, qui supporte l’essentiel du trafic routier entre Béjaïa et Sétif. En été, la circulation sur cette route devient extrêmement difficile, en raison de l’afflux massif des estivants des villes de l’Intérieur du pays vers les plages de Béjaïa et de Jijel. L’expérience des trains des plages sera consolidée de manière à permettre au plus grand nombre de citoyens des régions de l’Intérieur du pays à rallier le littoral, souligne-t-on au niveau de l’entreprise des transports ferroviaires. En outre, apprend-on de la cellule de communication de cette entreprise, la SNTF a renforcé depuis le 3 juillet dernier la fréquence des trains sur la ligne Alger-Béjaïa avec un départ à 9h20 à partir de la capitale pour un trajet de 4 heures. Le retour est prévu à 14h30 à partir de Béjaïa, indique la même source. Le transport ferroviaire vient en appoint du transport terrestre dont beaucoup de bus relient les wilayas des Hauts Plateaux à celles du littoral sans pouvoir satisfaire la demande en période estivale. Pour ce qui est du trajet séparant la capitale des Hammadites à Alger, il a été fait recours, l’été dernier, à la voie maritime mais la non-rentabilité a forcé les responsables concernés à annuler cette desserte maritime. Une navette faisait Béjaïa-Alger avec l’objectif de programmer une autre qui prendra son départ du port de Jijel pour transiter par Béjaïa et Azzefoun avant d’accoster à Alger. Hélas, la non-rentabilité de ladite desserte a freiné ce projet de redéploiement maritime. En période estivale, Béjaïa et Alger font partie des destinations touristiques par excellence dont le renforcement en moyens de transport est une nécessité. Pour la région de Béjaïa, par exemple, l’Etablissement des transports urbains et suburbains dégage, chaque été, deux à trois bus pour assurer, en système de navette, la desserte de la ligne Béjaïa-Tichy avec l’option de l’étendre jusqu’à Melbou en passant par Aokas et Souk El-Ténine.

A. Gana