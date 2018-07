Israël détruit la démocratie

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Par S. Ait Hamouda

Une poignée de mois après Jérusalem capitale d’Israël, voilà que l’Etat sioniste revoit sa constitution et proclame la judaïté de la nation et de l’Etat d’Israël. En clair, une puissance raciste où ce sont les faucons qui règnent. Les Arabes d’Israël ne sont que du menu fretin négligeable et corvéable à merci. C’est ce qu’entendent les sionistes par démocratie, et l’humanité est fixée à cet égard. Ce que Tel Aviv préparait depuis longue date, mais il fallait attendre le moment opportun et il est arrivé avec Trump, Président des Etats-Unis, inconditionnel ami de Netanyahou et de ses sbires, qui a proclamé Jérusalem capitale éternelle d’Israël et installé son ambassade dans cette ville palestinienne. Les Arabes, dans tout ce micmac, quantité négligeable, ils sont occupés à se rentrer dans le lard sans ménagement et sans pitié. Ils sont pris par la Syrie, la Libye, le Yémen et tutti quanti. Et d’autres par renouer leurs contacts avec leur ennemi juré, ou prétendu tel. Qu’est-ce qui a permis ces soumissions, ces trahisons et ces comportements lâches ? Il leur faut un Mandela à ces nations qui se laissent trainer dans la fange par une présence embarrassante, encombrante, gênante et menaçante de surcroit. Aujourd’hui que l’Etat théocratique, de jure et de facto, est proclamé, que reste-t-il à faire, à part prendre acte et se taire devant cette hydre en papier. Il leur faut un Mandela, pour mettre cet apartheid new look en difficulté. Devant ce monstre inhumain, il faut convenir d’une chose, quels que soient les sacrifices, quel que soit le combat, quel que soit le prix à payer, la reconquête de la Palestine. N’en déplaise aux sionistes, de cet Etat-Nation inventé de toutes pièces, au vu et au su du monde, de la démocratie et du vivre ensemble perverti. Israël, depuis sa création, a été un chancre au milieu de cette terre sainte entre toutes. Elle a de tout temps été trahie, qu’on le veuille ou pas, par les Arabes. Il existe un Etat Israélien, comme il existe un Etat Palestinien et les deux doivent s’excepter mutuellement et vivre paisiblement l’un à côté de l’autre, il n’y a pas d’autres solutions, à moins de s’anéantir…

S. A. H.