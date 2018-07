56,02 % de taux de réussite pour Béjaïa

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Avec 56,02 % de taux de réussite au baccalauréat, Béjaïa dépasse légèrement le taux national qui est de 55,88 %, et maintient presque le même taux de l’année passée qui était de 56,38 %. Pour la seconde fois consécutive, outre les deux lycées d’enseignement privé «Les Iris» et «Les colombes» qui ont obtenu des taux de 100% pour, respectivement, 40 et 14 candidats présentés et qui ont décroché le sésame, le lycée Taous Amrouche de Sidi Aïch caracole en tête du classement au niveau de la wilaya de Béjaïa avec un taux de réussite de 82,91 % représentant 165 réussis sur les 199 candidats. Il est suivi des lycées des 7 martyrs Mahrez de la même commune avec un taux de réussite de 81,69 % et chahid Benhaddad Mohand Ouidir de Timezrit avec un taux de 75,89%. Par contre, pour ce qui est des élèves lauréats, la première place est revenue à Sara Lounes du lycée d’enseignement privé «Les Iris» du chef-lieu de wilaya, qui a obtenu la moyenne de 18,58 sur 20, suivie d’Assia Issad du lycée El Hammadia de Béjaïa avec 18,55 et Melissa Ouali du lycée Taous Amrouche de Sidi Aïch avec une moyenne de 18,45. Onze lycées sur la cinquantaine, y compris ceux d’enseignement privé, que compte la wilaya de Béjaïa ont dépassé le taux de 70 % de réussite, alors que sept élèves, toutes des filles, ont obtenu une moyenne supérieure à 18/20. Bien entendu, les choses sérieuses commenceront à partir de la semaine prochaine pour ces nouveaux bacheliers. Ils auront à passer par la période des préinscriptions et confirmation d’inscriptions entre le 26 et le 31 du mois en cours, au campus d’Aboudaou, où seront organisées, d’ailleurs, des portes-ouvertes sur l’université, avant d’aller vers les inscriptions définitives durant la première semaine du mois de septembre.

A. Gana