Hausse de 20% d’inscrits

Par DDK | Il ya 4 heures 18 minutes | 306 lecture(s)

Le coup d’envoi officiel de la rentrée professionnelle 2018/2019 a été donné hier par le wali de Bouira, Limani Mustapha, au niveau du centre de formation professionnelle (CFPA) Hafidh Sanhadri de la ville d Bouira.

Le premier magistrat de la wilaya a, lors de sa tournée dans ce centre, supervisé les équipements mis à la disposition des nouveaux stagiaires pour la session présente. M. Limani recevra également un exposé détaillé sur cette session, caractérisée notamment par une hausse de plus de 20%, du nombre de stagiaires inscrits, et par la création d’une nouvelle filière pour les métiers du tourisme, en plus de l’ouverture d’un nouvel institut à inscription nationale, spécialisé dans la formation dans le domaine de l’agriculture de montagne. Par ailleurs, le premier magistrat de la wilaya, a aussi supervisé la signature de trois conventions entre la direction de la formation professionnelle et de l’apprentissage de la wilaya et l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, une agence touristique privée et enfin un centre commercial privé de la wilaya de Bouira. Ces conventions constitueront des accords entre ces parties, pour l’amélioration de la formation des stagiaires, notamment dans les domaines d’agriculture de montagne, dans le tourisme et l’hôtelière et enfin dans le marketing. Ces accords donneront également l’accès aux stagiaires pour l’utilisation des moyens de chaque entité. Ils assurent également des stages pratiques et des possibilités d’embauche pour les stagiaires. Le wali de Bouira a assuré, lors de son allocution d’ouverture, que les pouvoirs publics offrent l’ensemble des moyens nécessaires pour le secteur de la formation professionnelle : «Les autorités de la wilaya s’impliquent dans la politique de développement du secteur, notamment en fournissant davantage de possibilités d’apprentissage sur le terrain, en créant de nouvelles spécialités, suivant les exigences du marché du travail local», a-t-il assuré. Dans sa tournée, le wali visitera ce nouvel institut spécialisé dans la formation des métiers d’agriculture de montagne et de l’agro-alimentaire, qui a été baptisé au nom du martyr «Saiki Mohammed».

12 600 stagiaires enregistrés pour la session de septembre

Selon l’exposé présenté par la direction de la formation professionnelle, hier, les différents CFPA de la wilaya ont accueilli, pour la session en cours pas moins de 12 600 stagiaires, pour un programme couvrant plus d’une vingtaine de spécialités dans différents domaines. Par ailleurs, le tout nouvel institut spécialisé dans les métiers agro-alimentaires et les techniques agricoles de montagne, a été mis à disposition des nouveaux apprenants. Il viendra ainsi renforcer le réseau des structures de la formation professionnelle de la wilaya de Bouira. Pour rappel, le secteur de la formation professionnelle à Bouira se compose principalement de 46 établissements, dont 4 INSF, un IEP, 18 CFPA, 10 Annexes et enfin 13 écoles privées. 7.523 postes pédagogiques seront répartis en 4.818 postes en formation diplômante dont 2.015 résidentielles, 2.312 d’apprentissage, 250 écoles privées et enfin 195 de formation en milieu carcéral. De même pour 2.705 postes en formation qualifiante dont 895 femmes au foyer, 270 cours du soir, 323 conventionnées et 862 postes en qualifiante initiale. Ces derniers sont répartis en 435 postes en établissements publics et 427 en établissements privés. Quant aux stagiaires reconduits, ils sont au nombre de 5.077 dont 1.201 en résidentiel, 3.006 en apprentissage et 60 en cours du soir. D’autre part, les branches décidées comme étant dominantes par la direction de la formation et de l’enseignement professionnel cette année, sont au nombre de cinq pour chacun des quatre types de formations. En formation diplômante, la branche «des bâtiments et travaux publics» tient la tête du classement avec une offre de 959 postes, suivie de «l’hôtellerie restauration tourisme» avec une offre de 603 postes qui, à son tour, est suivie de celle de «l’électricité électronique énergétique» avec un total de 583 postes offerts, la branche liée au domaine «des techniques administratives et gestion» est en quatrième position avec un total de 575 postes offerts. La branche dédiée aux textiles, habillement, confection, clôture le classement avec une offre de 344 postes. En formation résidentielle, c’est également la branche «des bâtiments et des travaux publics» qui est en tête du classement avec une offre de 395 postes, suivie de celle de «l’électricité électronique énergétique» avec un total de 365 offres, à son tour suivie de la branche de «Textiles habillement confection» avec un total de 210 offres de postes. La quatrième place est occupée par «l’artisanat traditionnel» avec une offre de 170 postes, et c’est la branche «des techniques administratives et gestion» qui boucle le classement avec une offre de 140 postes. C’est toujours la branche du «bâtiment et travaux publics» qui est la plus dominante en formation par apprentissage avec un total de 479 offres de postes, cette dernière est suivie par celle de «l’hôtellerie restauration tourisme» avec un total de 413 offres de postes, à son tour suivie de la branche «d’électricité électronique énergétique» avec 218 postes offerts. Enfin, la branche «des métiers de service» avec un nombre de 207 postes offerts, et en dernière position, la branche «des constructions métalliques» avec 206 offres de postes. Quant à la formation qualifiante, c’est la branche «d’hôtellerie restauration tourisme» qui prend la tête du classement avec un total de 698 postes offerts, suivie de celle «d’agriculture» avec 515 postes offerts, qui, à son tour est suivie de celle de «l’informatique numérique télécom» avec 445 postes offerts, devançant la branche «des textiles habillement confection» avec une offre de 330 postes, alors que la dernière place du classement est attribuée aux «métiers de service » avec 269 postes offerts.

Sarah Madani/ Oussama. K