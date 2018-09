Mandela à la 73e Assemblée générale de l’ONU

Par DDK | Il ya 4 heures 6 minutes | 183 lecture(s)

Par S. Ait Hamouda

Le 100e anniversaire de Nelson Mandela, est célébré par l’Afrique du sud à l’ONU en même temps que sa 73e session. Madiba, comme l’appelaient affectueusement les noirs sud africains, aimait l’Algérie, «le pays qui l’a rendu homme». Il a été formé à la guérilla en Algérie, y a rencontré des hommes et s’est fait l’exemple à suivre grâce à l’Algérie. N’empêche qu’il a combattu l’apartheid comme personne, prisonnier durant 25 ans ne l’a pas changé, mais l’a rendu fort et sage. Il a donné l’espoir là où régnait le désespoir, l’espérance là ou régnait l’ «inespérance». Il a donné l’avenir à son pays où trônent le racisme, l’apartheid, et le pouvoir des blancs. Il disait «L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres - qualités à la portée de toutes les âmes- sont les véritables fondations de notre vie spirituelle.» Mandela a été un exemple, pour le monde tout entier, qui doit être suivi. Il a été l’Afrique-soleil qui a éclairé la planète de ses rayons de lumières. L’ONU n’est plus ce qu’elle était, parce que les anciens ont été reniés, c’est ce machin qui abdique aux gendarmes du monde. Mais ce qui surprend le plus, est ce qu’il advient, aujourd’hui, à la mappemonde, des souffrances au Yémen, en Syrie, en Libye, en Palestine qui n’a pas connu de souveraineté depuis les années soixante, avec la bénédiction des Etats-Unis. Que l’on fomente, que l’on intrigue, des coups de Trafalgar et l’on pousse les stratagèmes jusqu’à faire croire que c’est la paix que l’on veut. Nelson Mandela est la seule grande figure historique contemporaine qui ait pris les dimensions d’un mythe au fond d’une prison. Qui, une fois au pouvoir, a su faire d’un pays déchiré une démocratie stable, et passer le témoin en toute légalité et sérénité à une personnalité incontestée. Le ministre des affaires étrangères algérien, était présent à cette session, pour rendre hommage à cet homme hors du commun. Il a rappelé à ses homologues ce qu’a été Mandela et les leçons qu’il a laissées à ses descendants africains.

S. A. H.