La situation des fonctionnaires détachés divise

La ministre de l'Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit a réuni, avant-hier soir, les responsables des différents syndicats des travailleurs de son secteur au niveau de son département.

à l’ordre du jour, plusieurs questions relatives à la situation des fonctionnaires détachés au niveau de ces organisations syndicales. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la première responsable du secteur précise que dans le cadre de la concertation avec le partenaire social, une rencontre avec les responsables des syndicats FNTE-UNPEF-SNAPEP-SATEF-SNTE-CNAPESTE-CELA-SNAPAP, en présence des cadres du ministère, s'est tenue avant-hier soir pour aborder la situation et l'organisation de la mise à disposition de certains fonctionnaires au profit des organisations accréditées auprès du secteur de l'Éducation nationale. Contacté hier au téléphone, le porte-parole du conseil des enseignants des lycées d’Algérie (CELA), Idir Achour a indiqué : «Nous avons tenu une rencontre avec la ministre de tutelle pour débattre de plusieurs questions, notamment relatives à la situation des fonctionnaires détachés au niveau de ces organisations syndicales. Mais la ministre n’a rien apporté de nouveau par rapport à ce sujet», a-t-il indiqué. Par ailleurs ce syndicaliste fera savoir que le CELA convoquera son conseil national le 5 octobre prochain pour évaluer la situation et réfléchir aux mouvements de protestation à entreprendre. Le porte-parole de cette entité syndicale réitère son attachement à sa plate-forme de revendications. Il s’agit notamment de la «la promulgation dans les plus brefs délais du statut particulier, ainsi que l’application des consignes de la commission mixte qui a travaillé tout au long des 3 dernières années, afin de résoudre plus de 80% des problèmes du secteur». Ce syndicat réclame également la décentralisation de la gestion des œuvres sociales, au vu de ce qui se passe dans plusieurs wilayas quant à leur gestion, les conflits et les blocages qui en découlent, sans se soucier des intérêts des travailleurs. Il demande à cet effet, le gel de ces commissions. Aussi, le CELA renouvelle son engagement dans le cadre de l’intersyndicale, et appelle tous les syndicats à continuer le travail dans ce cadre pour prendre en urgence des décisions responsables afin de conserver et améliorer les acquis des travailleurs que sont, le pouvoir d’achat, la retraite, le code du travail et les libertés syndicales.

