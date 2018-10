Une instabilité qui suscite des interrogations

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

En trois ans (2015/2018), quatre walis se sont succédé à la tête de l’exécutif de la wilaya de Béjaïa. «Pourquoi une telle instabilité ?» C’est la question que d’aucuns se posent à Béjaïa. Durant cette période, la région a régressé sur tous les plans : un front social en constante ébullition, des citoyens déçus recourent à des fermetures intempestives des routes nationales, des chantiers à l’arrêt, des projets en souffrance, d’autres gelés et une économie grippée. Le nouveau wali aura fort à faire pour débloquer des situations alambiquées, ayant maintenu la région dans un sous-développement endémique durant des années. Le nouveau chef de l’exécutif aura, de prime abord, à concilier administrés et administrateurs avant de s’employer à lancer les quelques projets structurants inscrits à l’indicatif de la wilaya de Béjaïa depuis des lustres, à l’image du CHU, du complexe pétrochimique, les ZET, l’extension du port et de l’aéroport et le dédoublement de la voie ferrée. Tous ces projets et tant d’autres sont gelés. Le wali Ahmed Maabed devrait aussi avoir des nerfs d’acier pour gérer des mouvements de protestation quasi-quotidiens des citoyens réclamant de meilleures conditions de vie. Il est vrai que Béjaïa a bénéficié, sur papier, de centaines de projets, mais la réalité sur le terrain est peu enviable. À ce propos, le nouveau wali aura à constater que cette wilaya accuse des retards dans la réalisation de plusieurs projets. Des projets qu’il devra relancer pour enrayer le phénomène de la fermeture des routes qui pénalise fortement les opérateurs économiques de la région. Dans tous les secteurs, Béjaïa a des retards certains. Le nouveau chef de l’exécutif de wilaya hérite d’une situation catastrophique sur tous les plans. «La wilaya de Béjaïa est sous-développée. Loin de tout progrès, la wilaya souffre en matière de développement. Classée dernière à l’échelle nationale, la wilaya traîne au sens propre du terme», avait déclaré, fin novembre 2015, l’ancien wali limogé, Ouled Salah Zitouni, devant des entrepreneurs de la région. Il est à relever que, ces dernières années, la wilaya enchaîne des contre-performances dans tous les domaines.

D. S.