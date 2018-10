«Une statue à l’effigie de Rabah Aïssat»

Par DDK | Il ya 14 minutes | 12 lecture(s)

«Aïssat Rabah était un homme modeste, simple et humble. Nous ne l’avons pas connu, mais nous avons retrouvé ses traces et sa bonne réputation. Il a réussi à faire le consensus avec tout le monde, que ce soit à l’intérieur du parti ou avec nos adversaires politiques. Il a marqué son passage à l’APW par son intégrité, sa propreté et son engagement à aller de l’avant au bénéfice de toute la wilaya et de tout le pays. Nous allons poursuivre et perpétuer son combat. L’APW s’engage à réserver un montant pour la réalisation d’une statue à son effigie, pour peu que l’on trouve une assiette foncière. On fera en sorte de l’achever et de l’inaugurer au 13e anniversaire de son assassinat pour que nul n’oublie».

H.T.