«J’ai travaillé dans son sillon»

«Personnellement, j’avais une relation amicale et intime avec D’da Rabah au lycée Ali Mellah, puis en tant que P/APC et son conseiller principal et par la suite son vice-président à l’APW. Nous avons, avec le concours de Omar Aït Ali Brahem, qui était aussi son vice-président, créé le Concours du village le plus propre, qui a pris le nom d’Aïssat Rabah après son assassinat. Dda Rabah était un homme probe, généreux et diplomate. On était proches et inséparables. Je suis fier d’avoir travaillé en tant que P/APW dans la continuité de son sillon»

Témoignages recueillis par Hocine T.