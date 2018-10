Le recteur expose la belle facette

Par DDK | Il ya 1 heure | 163 lecture(s)

Au deuxième jour de la session ordinaire dédiée à la rentrée scolaire, de la formation professionnelle et de l’université, les membres de l’APW ont débattu du secteur universitaire après celui de la formation professionnelle avant-hier.

Le recteur de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa a présenté cette dernière sous sa meilleure facette. Il rappellera que huit facultés comptant 43 000 étudiants, dont 6 889 nouveaux, encadrés par 1 660 enseignants-chercheurs, lui sont rattachées. L’université a assuré depuis sa création, en 1983, 46 428 places pédagogiques, réparties sur ses trois campus: Targa Ouzemmour, Aboudaou et Amizour, sachant qu’un autre, d’une capacité de 6 000 places, est en voie de réalisation au pôle d’El-Kseur. Il donnera, ensuite, les chiffres relatifs aux différentes formations proposées. Malgré son jeune âge, l’université de Béjaïa a 127 professeurs sur les 1 660 enseignants-chercheurs et occupe, selon les classements «SCIMAGO» et «Times Higher Education», la première place à l’échelle nationale. Sur le plan de l’hébergement, les responsables des œuvres universitaires ont fait savoir que les opérations d’inscription des nouveaux bacheliers, les affectations et l’installation dans les résidences universitaires se sont déroulées dans de bonnes conditions. Par ailleurs, il a été souligné la prise en charge de l’ensemble des étudiants en matière de transport, depuis les résidences jusqu’aux campus. Enfin, dans le cadre de l’amélioration des prestations de services et des conditions de vie des étudiants, il a été procédé au recrutement de contrôleurs de la qualité pour les restaurants et de psychologues pour les cellules d’écoute. Concernant, par ailleurs, le volet de la rentrée dans le secteur de la formation professionnelle qui a été discuté dans la matinée, il a été rappelé l’organisation récente d’assises du secteur dans la wilaya. Celles-ci ont permis, en concertation avec l'environnement socio-économique, l’élaboration d’un plan de formation du secteur, est-il souligné. Par ailleurs, l’assistance a été informée de ce qui a été fait, à savoir le lancement de plusieurs spécialités. Il s'agit des formations de technicien supérieur en maintenance de matériel biomédical, en partenariat avec le CHU de Béjaïa et d'autres établissements hospitaliers, TS en efficacité énergétique et automatisme industriel (filière d'excellence), TS en installation et maintenance des équipements de froid et climatisation et enfin TS paysagiste. Deux nouveaux groupes vont être lancés également, avant la fin du mois en cours, dans le domaine des télécommunications. En somme le recteur a exposé la belle facette de l’université dont il dirige les destinées.

A Gana.