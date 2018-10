Ce qui a été fait jusque-là dans la wilaya de Tizi-Ouzou…

Par DDK | Il ya 1 heure | 158 lecture(s)

La direction d’Algérie Télécom de Tizi-Ouzou a réalisé durant les neuf premiers mois de l’année en cours un important programme de raccordement à internet haut débit, à travers plusieurs localités de la wilaya. Des opérations qui entrent dans le cadre de la généralisation de la fibre optique et Internet, via la 4 GLTE. Le programme de 194 kilomètres de fibre optique a concerné plusieurs communes, dont Illoula Ouamlou, Agouni Gueghrane, Tirmitine, Idjeur, Aït Zikki, Aït Yahia, Fréha, Timizart et Aït Yahia Moussa. Il a coûté la bagatelle de 340 millions de dinars. A rappeler que durant l’année 2017, un précédent programme de 91 km de fibre optique a été réalisé avec le raccordement de nombreuses localités dont Tassaft Ouguemoun, Ath Yenni et Yatafen. En plus de la fibre optique, la direction d’Algérie poste a opté pour l’installation d’équipements 4G LTE au niveau des localités éloignées et escarpées où l’accès est difficile, notamment à cause des reliefs accidentés. En effet, 30 équipements d’une capacité de 21 404 accès ont été installés à travers plusieurs localités, ce qui a permis de faire parvenir internet à 90 zones blanches où 4 669 lignes sont désormais disponibles. A présent, la couverture internet au niveau de la wilaya, via notamment la 4G LTE est de 94%. Quant au taux de pénétration de l’internet, il dépasse le taux national puisqu’il est de 55%, alors qu’en 2016, il était juste de 32 %. Toutefois, il reste encore des communes et des villages qui attendent, soit la fibre optique soit des équipements 4G LTE. Il s’agit des communes d’Akbil, M’kira, Imsouhal, Illilten, Iflissen et Ait Chafaa.

Hocine T.