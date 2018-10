La Sûreté de wilaya honore les journalistes

Par DDK | Il ya 13 minutes | 14 lecture(s)

à l’occasion de la Journée nationale de la presse coïncidant avec le 22 octobre de chaque année, la sûreté de wilaya de Boumerdès a organisé, avant-hier dimanche, une cérémonie en l’honneur des journalistes et correspondants du département, au siège de la Sûreté de wilaya. Lors de son intervention, l’officier chargé de la cellule de communication et des relations publiques, a tenu à féliciter l’ensemble des journalistes pour les efforts colossaux fournis, parfois dans des conditions difficiles, afin d’informer l’opinion publique. L’orateur a également tenu à souligner que pour la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la presse nationale est un partenaire important de la sûreté nationale et qu’il faudra absolument soutenir ce partenariat pour le plus grand bien du pays. Avant de passer à la cérémonie d’attribution des diplômes de félicitations aux journalistes de la wilaya, l’officier chargé de la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya de Boumerdès a déclaré que «les portes de l’ensemble des établissements de la police, à travers le territoire du département, sont ouvertes aux journalistes et correspondants.» Ces derniers ont apprécié à sa juste mesure l’initiative de la Sûreté de la wilaya de Boumerdès qu’ils ont qualifiée de louable.

Hocine Amrouni