Un arrêté de démolir dans les tiroirs depuis 10 ans

Dans une requête adressée au premier Ministre, M. Ahmed Ouyahia, des citoyens résidents au quartier ‘’Harkat’’ du centre-ville de Bouira, sont montés au créneau pour réclamer l’intervention du même responsable pour l’application d’une décision d’un ancien wali de Bouira datant de l’année 2008. Cette décision n’est rien d’autre qu’un ordre de démolition d’une baraque de fortune et de plusieurs murs bâtis illicitement par certains résidents de ce quartier. Ces constructions illicites ont été construites sur le principal réseau d’assainissement de la ville de Bouira. Selon les plaignants cette situation provoque chaque année des inondations au niveau de ce quartier, en plus du blocage de la route principale menant vers l’hôpital ‘’Mohammed Boudiaf’’ et le siège de la wilaya, et aussi des dégâts à l’intérieur même des maisons situées à proximité de ce réseau ainsi que certains commerces. Les résidents sont montés au créneau à maintes reprises, en protestant devant le siège de la wilaya et en bloquant le boulevard principal de Bouira, et ce pour réclamer l’application de la décision de la wilaya, mais en vain. Selon M. Hamadi Achour, le réseau sujet de cette atteinte, demeure le principal réseau d’assainissement et de drainage des eaux pluviales de la ville de Bouira, et dessert la majorité des ses quartiers jusqu’à la localité d’Oued D’houss. Notre interlocuteur ajoute que plusieurs requêtes, sollicitations et demandes d’interventions ont été adressées aux responsables locaux, à leur tête le maire et le chef de la daïra de Bouira, pour éliminer ce danger, mais sans grand résultat. M. Hamadi dira également que plusieurs décisions et ordres de démolition ont été adressés aux résidents attenteurs à ce réseau, mais aucune décisions n’a été malheureusement appliquée, et le risque d’inondation plane toujours sur ce quartier, situé à quelques encablures du siège de la wilaya et qui regroupe une centaine de familles : « Nous vivons la peur dans le ventre. Nos maisons, la rue principale et les commerces du quartier sont systématiquement inondés à chaque épisode pluvieux. Ce réseau d’assainissement est le premier réalisé dans la ville de Bouira. Il date de la présence des ottomans et a été aménagé et consolidé à plusieurs reprises vu son importance. Malheureusement les autorités locales ne réagissent toujours pas face à cette agression qui risque de provoquer une grave inondation dans toute la ville de Bouira » se désole notre interlocuteur. M. Hamadi s’interroge enfin sur les véritables raisons qui empêchent les pouvoirs publics d’appliquer cette décision. Il n’exclut pas la possibilité de porter l’affaire devant la justice pour éliminer ce risque absurde qui plane sur ces familles et sur toute la ville de Bouira : « Les autorités de la wilaya décident régulièrement des opérations de démolition des constructions illicites. Comment expliquer que rien n’a été fait depuis 2008, contre cette atteinte à l’environnement et au cadre de vie, sans parler des dangers que la ville encourt. Nous n’avons plus le choix ,ne reste que la justice à saisir ;seule institution habilitée à mettre fin à cette situation de non-assistance à personnes en danger » affirme notre vis-à-vis.

Oussama Khitouche