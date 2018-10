Le secteur de l’éducation sévèrement critiqué

Par DDK | Il ya 37 minutes | 82 lecture(s)

La troisième session de l’assemblée populaire de wilaya (APW) de Bouira, a été ouverte hier au niveau du siège de la wilaya, en présence du président et des élus de l’APW, et aussi du wali, des directeurs de l’exécutif et des chefs des daïras. Trois importants points ont été adoptés par les élus de l’assemblée hier matin. Il s’agit de l’étude et l’approbation du budget primitif de la wilaya pour l’année 2019, en plus de l’exposition des deux rapports élaborés à propos des secteurs de l’Education et des travaux publics de la wilaya de Bouira. Mais avant le début des travaux, le président de la séance prendra la parole afin d’exposer aux élus le bilan d’activité de l’APW de la période allant du mois de juin dernier, jusqu’à ce mois d’octobre, avant que le directeur de l’administration locale (DAL) n’expose un autre rapport, celui lié à l’application des recommandations adoptées par les élus, lors de la précédente session, et qui a, pour rappel, été dédiée au secteur de la santé. Concernant ce même secteur, dont la gestion a été largement critiquée par la majorité des élus de l’APW, toutes tendances politiques confondues, le président de l’assemblée affirmera qu’une commission mixte, qui regroupe des élus de l’APW et des cadres de la direction de la santé, a été mise en place pour suivre de près la situation de ce secteur et proposer des alternatives aux nombreux problèmes qui touchent le secteur de la santé. En plus d’un suivi régulier du secteur, cette commission aura aussi la tâche compliquée de suivre l’avancement des travaux de réalisation des deux nouveaux hôpitaux d’Aïn-Bessem (120 lits) et de Bordj-Okhriss (60 lits). Concernant le projet pour la réalisation d’un nouvel hôpital à M’chedallah avec une capacité d’accueil de 120 lits, l’intervenant a assuré que ce dernier accuse un retard très important, et a affirmé qu’une proposition pour la résiliation du contrat de l’entreprise réalisatrice a été formulée par l’APW. Après la lecture de ces rapports, le président de la commission des finances exposera le projet du budget primitif BP 2019 de la wilaya de Bouira, qui a conjointement, été élaboré par la commission des finances de l’APW et différents services financiers de la wilaya. Ce même projet exposé aux élus, a prévu une stabilité dans les deux volets des équipements et de fonctionnement, puisque la même cagnotte globale pour le budget de 2019 a été proposée. Cette dernière est de l’ordre de 1.180.207.436,61 DA, soit la même somme que le budget primitif de l’année 2018. Après un court débat, les élus sont passés au vote et ont adopté, avec une majorité, le projet en question. Dans l’après-midi d’hier les élus de l’APW, devaient débattre du rapport de la commission de l’Education de l’APW, qui s’est penchée notamment sur la situation des infrastructures du secteur à travers les communes de la wilaya et aussi sur le déroulement de la rentrée scolaire 2018/2019. Selon ce même rapport, la rentrée scolaire s’est ‘’déroulée dans de bonnes conditions, malgré un manque d’encadrement et de travailleurs qualifiés, en plus de la dégradation d’un nombre important d’établissements scolaires, surtout des écoles primaires et certains lycées de la wilaya’’. Une conclusion qui n’a pas été du goût de la majorité des élus de l’APW, dont certains ont qualifié la rentrée scolaire à Bouira de ‘’catastrophique’’. C’est le cas notamment, de M. Chachou Mohamed vice président de l’APW issu du RND, qui affirmera sans son allocution que les rapports présentés par la direction de l’Education et la commission de l’APW ‘’ne permettent pas un diagnostic efficace’’. Pour M. Chachou : «Cette mauvaise visibilité est favorisée par la généralisation qui empêche de situer les points faibles susceptibles de subir des traitements spécifiques. Le constat est tout de même très édifiant : le secteur, n’a pas réussi à relever les défis dont il est chargé, et ça se mesure à la stagnation des résultats qu’il enregistre depuis trois ans et qui le situent parmi les plus faibles taux de réussite à l’échelle nationale», s’est-il désolé. De leurs côtés les élus du RCD, ont dénoncé dans leurs interventions ‘’ l’exclusion des syndicats autonomes de l’Education par les élus de la commission de l’Education’’. En plus de ce point, les élus du RCD ont aussi dénoncé le faible taux d’enseignement de Tamazight dans la wilaya. Ils ont d‘ailleurs affirmé que le ‘’ directeur de l’Education n’a fait aucun geste pour la généralisation effective de l’enseignement de Tamazight à travers toute la wilaya’’, ont-ils souligné. Les élus du RCD ont aussi soulevé de nombreux problèmes dont souffre ce secteur dans la wilaya d Bouira, à l’image du manque de raccordement des écoles primaires au gaz naturel et du manque du matériel informatique dans la majorité des établissements. En plus du problème des occupations illicites des logements de fonction dans ces établissements et manque de dialogue avec les associations des parents d’élèves. Les travaux de cette troisième session se sont poursuivis dans l’après-midi d’hier. Ils devront reprendre dès le 4 novembre prochain.

Oussama Khitouche