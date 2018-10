Les marchés à bestiaux fermés

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Les marchés à bestiaux sont fermés depuis hier vendredi, pour ne rouvrir qu’à la fin de la campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse, a indiqué l’inspecteur vétérinaire auprès de la DSA. L’opération de fermeture s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures prises auparavant par le chef de l’exécutif qui avait demandé aux responsables des services agricoles de mobiliser les différentes parties afin de faire face à cette épidémie qui menace le cheptel bovin de la wilaya. M. Maidi Nourdine a fait état de «la réception d'un premier lot de 60.000 doses de vaccins anti-fièvre, consacré à la wilaya, dans le cadre de la campagne de vaccination contre cette maladie. Depuis le lancement le 8 octobre dernier avec la vaccination de 13000 cheptel», précise le même responsable. Toutefois, il a souligné qu’un nouveau lot de vaccins sera livré le courant de la semaine dont la quantité est estimée à 10 000 doses de vaccins pour faire face à cette maladie. Selon les services vétérinaires de la wilaya, plusieurs cas de cette maladie ont été enregistrés depuis début juillet à ce jour, notamment à Mekla et Ouaguenoun. Dans ce cadre, le même responsable a rappelé aussi que ses services avaient interdit tout mouvement de cheptel durant cette période afin d’éviter la propagation de la maladie et éviter les dégâts occasionnées en 2014 et 2017. Selon toujours le même responsable, en plus des vétérinaires public, 32 autres vétérinaires privés sont mandatés pour assurer gratuitement la campagne de vaccination. La fièvre aphteuse est une maladie virale éruptive épidémique et contagieuse reconnaissable à plusieurs symptômes, entre autres, l’excès de salivation chez l’animal. La maladie atteint généralement trois parties du corps de l’animal qui sont la gueule, les pieds et les mamelles, pour le cas des vaches. La maladie se manifeste sous forme d’aphtes au niveau des parties touchées, ont expliqué les vétérinaires.

Rahab Nadia