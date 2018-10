Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Les éléments de la gendarmerie de Dellys, municipalité sise à une soixantaine de kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, ont démantelé, tout récemment, un dangereux réseau de trafic de drogue constitué de 3 individus dont l’identité et l’âge n’ont pas été révélés. Les mêmes forces de sécurité ont également saisi 1 398,8 grammes de kif traité, deux véhicules de marques Toyota Hilux et Maruti, une somme d’argent dont le montant n’a pas été révélé, trois téléphones portables et trois puces de l’opérateur de la téléphonie mobile Ooredoo. Notre source a en outre indiqué que les mis en cause seront présentés au procureur de la République près le tribunal de Dellys une fois l’enquête terminée.

H. A.