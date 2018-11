«Aït Menguellet n’est pas militant mais sympathisant»

Par DDK | Il ya 36 minutes | 153 lecture(s)

Les élus RND Tizi-Ouzou ont entériné, hier, à l’unanimité, la décision de soutenir le candidat indépendant aux sénatoriales du 29 décembre prochain, Ouahab Aït Menguellet.

Les élus du RND APC et APW qui se sont regroupés à la salle de la maison de la culture Mouloud Mammeri, sous la présidence du secrétaire de wilaya le député Tayeb Mokadem, se sont donc exprimés sur la question des sénatoriales. La décision, après débat, a été de voter à l’unanimité une mention de soutien au candidat Ouahab Ait Menguellet, actuellement P/APC de la commune chef-lieu de wilaya. Le secrétaire de wilaya, lors de son intervention, a souligné l’importance de ces échéances pour le parti du RND. Rappelant que «le secrétaire général, le frère Ahmed Ouyahia nous a donné une orientation, je dis bien une orientation (…) de soutenir un candidat indépendant à Tizi-Ouzou». Le député secrétaire de Wilaya a expliqué que «le choix est nullement motivé par l’incapacité du parti à présenter un candidat, mais vu les expériences qu’on a vécu déjà, vu le nombre important des élus des deux partis politiques FFS et RCD dans la wilaya, on a préféré soutenir le candidat indépendant Ouahab Ait Menguellet qui est fils de Chahid». À propos de la polémique déclenchée à la veille de cette réunion sur le mécontentement de certains élus RND sur le choix du parti, Tayeb Mokadem, a mis en évidence le paramètre «discipline partisane», qui implique le respect de l’orientation du chef du RND. Pour répondre aux rumeurs donnant Ouahab Ait Menguellet militant du parti, le député a joué franc avec ces élus, en leur disant clairement que «Ouahab Ait Menguellet n’est pas militant du parti, mais il est sympathisant». La décision de soutenir le candidat indépendant Ouahab Ait Menguellet a été qualifiée du responsable RND Tizi-Ouzou de «très sage», appelant les 117 élus du parti présents à quelques éléments de moins, à soutenir le candidat choisi et œuvrer à sa réussite comme si cette dernière, selon lui, «relève de celle du parti». Le secrétaire de wilaya à propos «du colportage», n’a pas mâché ses mots avertissant «celui qui veut le colportage et la division, n’a pas sa place chez nous». Les élus intervenants lors de cette rencontre ont tous approuvé la décision et encensé les qualités de l’homme visiblement connu de tous. Certains, ont exprimé leurs craintes par apport aux conséquences politiques de ce choix émettant le vœu de voir Ouahab Ait Menguellet rejoindre officiellement le RND. D’autres élus ont soulevé la question des «dividendes», notamment au niveau de l’APC de Tizi-Ouzou. Le député, secrétaire de wilaya, a souligné que le «soutien du RND à Ouahab Ait Menguellet est inconditionné». Le vice président de l’APN, Idir Yken, a quand à lui, mis en avant «la discipline partisane et l’engagement des militants», estimant que «l’orientation du secrétaire général doit être appliquée par tous». «Si on soutient un candidat, il doit gagner», a-t-il clamé. La rencontre des élus RND s’est portée en outre sur un deuxième point qui était de choisir un chargé des élus. L’élu APW président de la commission aménagement du territoire et transport Djaffar Saraoui, a été choisi par ses pairs pour cette tache.

Kamela Haddoum.