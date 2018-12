Berbère TV dément la rumeur

Par DDK | Il ya 1 heure | 253 lecture(s)

Réagissant à une rumeur évoquant une menace de fermeture pesant sur la chaîne, la direction de Berbère TV nous a transmis hier le communiqué ci-après démentant de manière catégorique toute prétendue difficulté : «Nous rassurons nos téléspectateurs. Vous avez exprimé votre inquiétude, votre solidarité immédiatement comme toujours, nous vous remercions. Vos messages nous donnent le courage pour continuer à aller de l'avant. BRTV a des contrats signés pour le satellite jusqu'à la fin 2022 et renouvelables naturellement. En Afrique du Nord, Berbère Télévision est gratuite en clair depuis 200… Elle restera gratuite et accessible à tous. Bientôt au printemps 2019, vous recevrez nos chaînes gratuitement sur vos ordinateurs, vos smartphones et vos tablettes avec la fonction du Replay partout en Afrique du Nord. Nous passons en HD sur les réseaux ADSL (Orange, Free, Bouygues, SFR, Numericable, La Poste Mobile...) en 2019. Antinéa, la radio numérique de BRTV, va se déployer en France en 2019. C'est la radio de l'avenir. Déjà présente à Paris, l'Ile de France, Marseille, Bouches du Rhône et bientôt dans d'autres villes. En 2025, nous serons dans toutes les villes de France. Nous avons commencé à travailler sur ce dossier en 2009, avec abnégation et exigence. L'audience de nos chaînes ne se dément pas en Afrique du Nord et en France. C'est aune audience de qualité familiale exigeante fidèle et sur les réseaux sociaux vous avez été, en novembre, plus de quatre millions à avoir visionné nos vidéos. Notre page Facebook a enregistré 1 500 000 de fans et d'abonnés. Ces chiffres augmentent tous les mois irrésistiblement. Nous améliorons nos programmes quotidiennement. Aujourd'hui, 50 000 heures de programmes sont sur nos serveurs. Notre travail commun gigantesque pour la sauvegarde de notre mémoire à tous. Notre ambition est d'aller plus loin, ensemble, grâce à votre soutien et votre fidélité indéfectible au service de notre langue, de notre culture, pour qu'elles soient reconnues, consacrées, respectées. Un long chemin a été parcouru... Mais tout reste à faire. Loin de toute polémique stérile, combats inutiles, avec bienveillance, conviction, toujours en restant libres et dignes. Un chemin difficile mais gratifiant.»