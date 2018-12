Revoilà le mauvais temps !

Par DDK | Il ya 56 minutes | 182 lecture(s)

Après un beau temps qui aura duré un peu plus de trois semaines, revoilà les turbulences et les précipitations sur l’ensemble des régions nord du pays à partir d’aujourd’hui.

Le mauvais temps touchera la majorité des wilayas du nord du pays et celles des Hauts-plateaux, à l’instar de Tizi-Ouzou, Alger, Boumerdès, Béjaïa, Djelfa, Médéa, Bouira, Blida, M’Sila, Bordj Bou-Arreridj et Sétif. Selon les prévisions de l’Office national de météorologie, la majorité des régions nord du pays vont renouer avec les perturbations climatiques à partir de cet après-midi, avec des rafales de vents suivies de fortes averses, chutes de neige et une baisse sensible des températures. Selon les services de l’ONM, les vents atteindront durant la journée de vendredi les 50 km/h sur la majorité des régions nord du pays. Ces rafales de vents suivies de fortes averses affecteront les régions ouest et nord-ouest du pays. Ces perturbations hivernales se concrétiseront dans un premier temps par des pluies qui toucheront les régions ouest et centre, à partir d’aujourd’hui, jeudi. Ces perturbations seront accompagnées de chutes de neige sur les hauteurs ouest et centre de plus de 1 000 m d’altitude durant la nuit de jeudi à vendredi, ajoute la même source. Les services de l’ONM indiquent, également, que les températures connaîtront une baisse sensible à partir d’aujourd’hui, avec des températures entre 11 et 15 degrés sur les régions côtières et environs 10° C à l’intérieur et sur les Hauts-plateaux.

A. C.