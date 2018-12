Naïma Salhi chassée de Chaâbet El-Ameur

Par DDK | Il ya 1 heure | 378 lecture(s)

La députée Naïma Salhi, présidente du parti minuscule de l’équité et de la proclamation, en a pris pour son grade avant-hier dans sa wilaya électorale, Boumerdès.

Les citoyens de Chaâbet El-Ameur se sont révoltés contre elle et l’ont carrément chassée de Naciria (Laâziv). Accompagnant une délégation officielle du wali de Boumerdès pour l’inauguration d’un projet de gaz naturel, la députée a fait son apparition au village Boumeraou, dans la commune de Naciria. Les villageois l’ont aussitôt chassée de chez eux, lui signifiant clairement qu’elle n’était pas la bienvenue. Naïma Salhi est connue pour sa haine de l’identité nationale amazighe, notamment à travers les réseaux sociaux et les plateaux télé. Elle insulte et dénigre ouvertement cette composante et constante de l’identité nationale. Les villageois de sa wilaya électorale ont réagi fermement en la traitant de «raciste» : «Vous êtes raciste. Dégagez !». La députée a tenté d’expliquer ses propos et se justifier, vainement. Il faut dire que par ses agissements à répétition, ses positions ne prêtent guère à confusion chez les citoyens. La députée visiblement indésirable à Boumerdès, a été vite exfiltrée par sa garde rapprochée. Le même sort lui a été réservée à Chaâbet El-Ameur. Là aussi, on a refusé sa venue.

Le maire FFS de Naciria également au «banc des accusés»

Le ton des citoyens a durci lui demandant de ne jamais remettre les pieds dans leur village. «Tu as menacé ta fille de mort si elle parlait kabyle, tu refuses l’enseignement de tamazight, tu insultes Matoub…», lui reprochait-on sur place au moment où elle tentait, en vain, de se justifier. Naïma Salhi, plus tard dans la soirée, a réagi sur sa page Facebook en accusant le député PT, Taâzibt, d’être derrière ce qui lui est arrivé. Le député Taazibt, quant à lui, a traité sur sa page Facebook Naïma Salhi «d’objet politique non identifié qui a failli gâcher la fête (…) Pour la pseudo-politique, je dirais que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Elle est seule responsable de ce qui lui arrive. Elle a semé la haine, elle a récolté la colère légitime des citoyens». Le passage de Naïma Salhi dans la comme de Chaâbet El-Ameur a créé une autre polémique visant cette fois-ci le P/APC FFS de Nacéria, Belkacem Benameur, à qui les internautes, même de sa tendance politique, ont reproché d’avoir accueilli la députée «raciste». D’autres en revanche ont reproché à Laskri d’avoir cédé la place, par son absence, chez lui, à cette femme. Sachant qu’Ali Laskri est député également de Boumerdès et natif de cette même région.

K. H.