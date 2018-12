337 personnes arrêtées, dont 28 femmes, en novembre

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les différents services de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Boumerdès, ont traité durant le mois de novembre dernier, 240 affaires liées à divers délits ayant impliqué 337 personnes dont 28 femmes, 18 mineurs parmi lesquelles 35 prévenus ont été incarcérés, 2 mis en cause mis sous contrôle judiciaire, 48 individus cités à comparaître, alors que les dossiers concernant 252 prévenus ont été transmis aux instances judiciaires compétentes, a-t-on appris auprès de la sûreté de wilaya de Boumerdès. Pour les affaires liées aux infractions en matière de drogue, les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Boumerdès ont saisi durant les mois d’octobre et novembre écoulés, près de deux kilogrammes de résine de cannabis et 474 comprimés de psychotropes, et ont procédé à l’arrestation de 68 personnes. Toujours dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les services de police de Boumerdès ont mis la main sur un dealer âgé d’une trentaine d’années et saisi 6 plaques de drogue prêtes à la vente dans différents coins de la ville de Zemmouri indique la même source. Les services de police de la sûreté urbaine de Ouled Moussa, localité sise à l’Ouest du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, ont, selon la même source, également procédé à l’arrestation de deux autres dealers âgés entre 19 et 26 ans qui étaient en possession de stupéfiants destinés à la vente au jeunes de la région. Ces mis en cause seront présentés devant la justice pour répondre de leur actes criminels.

Hocine Amrouni.