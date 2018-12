Le RND réfute l’option du report

Par DDK | Il ya 33 minutes | 28 lecture(s)

Le report des élections présidentielles pour le RND n’est pas à l’ordre de jour. C’est du moins ce qu’a laissé entendre clairement son porte-parole Sedik Chihab. «Au RND, nous ne voyons pas d’éléments qui imposeraient le report», a indiqué Seddik Chihab sur les colonnes d’El Watan, avant-hier, expliquant qu’un tel report «sous-entend qu’il existe une situation exceptionnelle, ce qui n’est pas le cas», selon lui. Pour le deuxième homme du RND, l’Algérie ne vit pas une crise politique qui nécessiterait le recours à cette option : «Nous sommes tenus par des échéances et ce qui fait le sérieux de l’Algérie est qu’elle a toujours respecté ses échéances et c’est en respectant ces échéances qu’on arrive à construire des institutions pérennes», a-t-il indiqué. Le porte-parole du RND rejette l’initiative politique du Mouvement pour la société de la paix présidé par Makri, pourtant report des élections. Plus affirmatif, il fait savoir qu’elle ne sera pas à l’ordre du jour des prochaines rencontres des quatre partis de l’alliance, à savoir le RND, le FLN, le MPA et le TAJ : «Nous n’avons pas adhéré à l’initiative présentée par cette formation politique et son initiative ne sera pas à l’ordre du jour de nos rencontres au sein de l’alliance», a-t-il affirmé. Concernant l’initiative du président de TAJ, Amar Ghoul, son partenaire politique dans l’alliance présidentielle, le responsable s’est montré plus favorable exprimant quasiment la même proposition appelée à la tenue d’une conférence nationale sous l’égide du Président Bouteflika. À propos de ladite initiative, Sedik Chihab, a estimé qu’ «à priori, la proposition va dans le sens de ce que le président de la République a toujours voulu faire comprendre aux Algériens : la nécessité de construire un front interne, le plus large possible, unifié autour d’objectifs qu’il a toujours prônés, à savoir la construction d’une société solidaire et cohérente et une démocratie apaisée». À propos de la santé du Président, le porte-voix du RND reconnaitra : «Bouteflika n’a plus la santé d’avant». Ceci dit, il a assuré que «le Président assume cet état de fait avec courage et dignité et s’acquitte de ses responsabilités constitutionnelles honorablement».

K. H.