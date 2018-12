Quel rôle pour les montagnes ?

Par DDK | Il ya 33 minutes | 23 lecture(s)

La Journée mondiale de la montagne, qui coïncide avec le 11 décembre de chaque année, a été célébrée durant trois jours (les 11, 12 et 13 décembre), par le parc national de Gouraya (PNG).

La manifestation a été organisée en collaboration avec la conservation des forêts de Béjaïa, la direction de l'environnement, le commissariat national du littoral et le mouvement associatif. Organisé cette année sous la thématique «Les montagnes sont importantes», l'événement a consisté surtout à informer et à sensibiliser la jeune génération, notamment, sur les bienfaits qu'offrent les montagnes à la qualité de la vie. Pour cela, un riche programme a été concocté par les responsables du PNG. C'est ainsi qu’une exposition sur les montagnes a eu lieu au lac de Mezaia, où se trouve le siège du PNG, et une visite a été effectuée au musée de l'écosystème avec l'ensemble des participants. À l'Est de la wilaya de Béjaïa, à Aït Smail précisément, la célébration a consisté en une exposition de photos, une conférence sur l'importance des forêts, une plantation de jeunes cèdres et un concours du meilleur plat de couscous. Au CEM Hadjrès Slimane, l'unité de la conservation et du développement de la faune et de la flore, avec la participation de l'association Oxy-jeunes, ont mis en place une série de photos sur les forêts. De son côté, le chef du département sensibilisation du PNG, Farid Achour, a souligné le rôle important des montagnes dans le développement du pays. Il rappelle que ce sont les montagnes qui ont abrité les moudjahidines durant la guerre de libération. Il indique que ce sont les arbres des montagnes qui donnent du bois pour fabriquer des meubles et de la matière première pour faire le papier. Comme produits de la montagne, il cite, pêle-mêle, le liège, les glands, les champignons, les mûres, le miel, l'huile de lentisques et même l'huile d'olives. Les terres émergées de la Kabylie sont constituées à 70 % de montagnes, selon l'estimation du chef du département de sensibilisation du PNG. C’est donc grâce aux montagnes et aux produits de montagnes que nos aïeux ont traversé les siècles.

B. Mouhoub