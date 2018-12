Karim Tabbou charge le maire FFS

Par DDK | Il ya 1 heure | 175 lecture(s)

Le président du Parti de l’Union démocratique et sociale (UDS) non agréé et ex-premier secrétaire du FFS, Karim Tabbou, a violemment

critiqué, via sa page Facebook, le maire de Naciria d'obédience FFS, Belkacem Benameur, après que

ce dernier a «reçu avec les honneurs» la députée controversée Naïma Salhi, présidente du Parti de l’Equité et

de la proclamation (PEP), lors de la récente visite du wali de Boumerdès, Mohamed Salamani, et du président directeur général de Sonelgaz, Mohamed Arkab, dans cette municipalité. «Recevoir Mme Salhi avec

de tels honneurs est une insulte à ses propres concitoyens. Cette femme est non seulement une usurpatrice de mandat parlementaire, puisque tout le monde sait que Mme Salhi n’a ni vécu ni résidé à Boumerdès, mais aussi une incarnation de la bêtise, l’apologie de la haine et représente l’emblème de la honte. Le siège qu’on lui a attribué dans cette wilaya n’est qu’une récompense pour les services qu’elle rend à ses maîtres, plus encore, une prime pour son arrogance et ses insultes contre les citoyens de Kabylie.

Honte à vous Monsieur le maire !»,

a écrit l’ancien premier secrétaire du FFS et actuel président de l’Union démocratique et sociale (UDS) sur sa page Facebook.

H. A.