Le RCD plaide pour la dissolution des daïras à M'Kira

Par DDK

Avant-hier à M’kira, des militants et sympathisants du RCD ont déposé une gerbe de fleurs devant la stèle du colonel Ouamrane, sur la place jouxtant la mairie, puis une deuxième au carré des martyrs du chef-lieu et une troisième devant les portraits de Lounès Matoub et de Slimane Azem. "C'est un devoir pour nous de nous incliner devant ces hommes qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de notre pays et la démocratie", dira le secrétaire de la section de ce parti à Frikat. Dans l’après-midi, les candidats de la liste de ce parti, à savoir Moh Chérif Fahem, Alik Mohamed et Hassani Rachid, ont, après l’observation d’une minute de silence à la mémoire des martyrs de la révolution, du Printemps noir et de la démocratie, dévoilé les grands axes de leur programme. Ils sont revenus sur les raisons de cette participation : "Notre participation est une forme de résistance", dira M. Alik. Et d'expliquer à l'assistance, composée essentiellement de militants et de sympathisants, que le parti propose, par exemple, de dissoudre les daïras «qui ne sont que des organes budgétivores», et verser l'argent de leur fonctionnement aux APC. Par ailleurs, l'orateur va jusqu'à dire que la parti a prévu, dans son programme, de revoir la bourse de l’étudiant à la hausse, à valeur de 12000 DA, en fonction des moyens de sa famille et l'allocation chômage à 12000 dinars jusqu'à ce que le chômeur trouve un emploi. "La situation est difficile.Allons-nous croiser les bras pour autant?", s'interrogera-t-il. Pour M. Hassani, il y a aussi la carte "Hayet" qui remplacera la carte chiffa. "Cette carte permettra au patient de ne rien payer sur place. Il aura sa consultation, ses bilans, ses radiographies et son traitement", expliquera-t-il. Les deux premiers intervenants ont appelé les citoyens à voter massivement pour la liste n°20 «afin de faire barrage aux partis du pouvoir et leurs relais notamment au niveau de la wilaya», plaident-ils. Moh Chérif Fahem, ancien maire de M'Kira et membre de l'APW, dira que le RCD était sur le terrain bien qu’il ait boycotté des élections. "Quand on boycotte une élection, c'est qu'il y a des raisons. Mais, il faut savoir que lorsqu'on crée un parti, c'est pour participer aux élections. En 2002, il n'était pas normal de prendre part aux élections alors que les parents pleuraient encore leurs enfants tombés sous les balles assassines du pouvoir. En 2012, nous avons cru qu'il y aurait un changement d'attitude du pouvoir dans le sillage de ce qui se passait dans les pays arabes. Notre participation en 2017 est une résistance", argumentera-t-il. Par rapport à la présence du RCD sur le terrain, il rappellera les universités d'été au profit des militants, la formation des jeunes, la marche du 3 octobre 2016, pour dénoncer le blocage des projets structurants de la wilaya... Au terme de ce meeting, il appellera comme ses prédécesseurs à voter massivement le 4 mai prochain pour la liste de son parti et lancera un autre appel aux militants d'être présents au meeting qu'animera Mohcine Belabès le 28 avril à la salle Harcha (Alger).

Amar Ouramdane