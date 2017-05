Quelle sécurisation ?

Par DDK | Il ya 54 minutes | 66 lecture(s)

L’été ne s'est pas encore installé mais eu égard aux températures élevées de ce début de mai, les enfants sont déjà à la recherche de fraîcheur, d'autant que le mercure a grimpé jusqu'à 36°, voire plus.

Comme d'habitude, ce sont les points d'eau qui sont la destination de ces enfants et de ces adolescents. Mais le spectre des noyades hante, déjà, les parents.

Certes, il se dit que l'Agence nationale des barrages aurait prévu de lancer une campagne de sensibilisation à ce sujet, mais ne serait-il pas plus judicieux et prévoyant de sécuriser ces barrages et retenues colinéaires ? D'ailleurs, faut-il le rappeler, des noyades sont fréquemment enregistrées quasiment toutes les saisons.

Aussi pour parer à tout danger la sensibilisation des parents est toute recommandée, en premier lieu, qui doivent rester vigilants dans la surveillance des enfants en leur indiquant que c'est dangereux de se baigner dans ces endroits, estiment des citoyens de Draâ El-Mizan.

D’aucuns pensent, aussi, que des consignes des enseignants, dans les écoles, ne seraient pas de trop. Comme ce ne serait, sans doute, pas mal que les APC où sont localisés ces barrages et retenues, telles Draâ El-Mizan, Ain Zaouia et Tizi-Gheniff prennent des initiatives de placer des plaques interdisant les baignades dans ces étendues d'eau, ajoutent d’autres.

"Chaque parent doit parler à ses enfants du nombre de personnes ayant perdu leur vie dans ces eaux en vue de leur illustrer cette dangerosité. L'école a aussi un rôle à jouer dans cette affaire. Il faudra aussi faire participer les associations et les maisons de jeunes. En somme, toutes les institutions, qui ont un rapport avec cette frange de la société, sont concernées.

Nous souhaitons qu'aucun drame ne vienne encore endeuiller les familles", espère ce père de famille qui rappelle la noyade d’un jeune lycéen, l'an dernier, dans une source d'eau à Agouni Gueghrane, ou encore celle d’un élève de 4e AM, une année auparavant, au barrage de Draâ El-Mizan.

A vrai dire, pour éloigner davantage le danger, «l’idéal serait que ces barrages d'eau et retenues soient clôturés d'une part, et d'autre part, recruter, notamment durant la saison estivale, des gardiens qui s'y relieront dans la surveillance», renchérit un autre père de famille.

Amar Ouramdane