Sortie touristique et pédagogique vers le Lac noir

L'Association nationale de volontariat Tizi-Ouzou, organise une sortie, samedi prochain, vers le Lac noir à Akfadou, dans la wilaya de Béjaïa.

C’est une sortie non seulement touristique, mais aussi pédagogique, sachant qu’elle coïncidera avec la veille de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité. Ainsi, un important groupe d’étudiants, spécialisés en biologie et encadrés par des professeurs, feront le déplacement dans le cadre de la sensibilisation à l’environnement, et de la découverte de l’immense richesse, constituant le patrimoine culturel et touristique de la région.

Selon les responsables de l’association, le transport est assuré et exige une ‘’tenue convenant au site’’ (chaussures adaptées, sac à dos…). A noter qu’au programme de la journée du 22 mai, coïncidant avec la Journée internationale de la biodiversité, des activités seront assurées par ladite association, au niveau de la Maison de l’environnement de Tizi-Ouzou.

