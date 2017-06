Six vendeurs arrêtés

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Les éléments de la sûreté urbaine ont arrêté, ces jours-ci, six personnes qui s'apprêtaient à écouler une quantité de viande rouge sans contrôle sanitaire au marché.

Âgés entre 27 et 58 ans, ces mis en cause, répondent aux initiales H.L, M.M, B.T, B. S, H.M et H.S, ont été interpellés au niveau d'un barrage, sur la base d’indices précis, alors qu'ils circulaient à bord d'un véhicule transportant ladite charge de viande. Selon le communiqué de presse de la sûreté de la wilaya, les policiers ont trouvé chez l'un des inculpés un faux cachet de vétérinaire, dont ils s’étaient servis. Fait confirmé par les services agricoles et un médecin vétérinaire de la circonscription. Après avoir signé un procès-verbal au niveau du commissariat de la ville, les six mis en cause ont été présentés devant le magistrat instructeur, près le tribunal de Boudouaou pour les chefs d'inculpation de trafic de cachet d'estampillage et d’abattage d’ovins ou de bovins sans autorisation. Trois d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt, deux sous contrôle judiciaire, tandis que le sixième est concerné par la citation directe le jour du jugement de cette affaire, touchant à la santé de la population.

Salim Haddou