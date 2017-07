18 ha déjà ravagés par le feu !

Par DDK | Il ya 15 minutes | 6 lecture(s)

La canicule, qui a sévi ces derniers jours, a provoqué au moins six incendies à Tizi-Ouzou, ayant parcouru environ 18 ha entre le maquis, la broussaille et les divers fruitiers, a-t-on appris jeudi dernier auprès du responsable de la conservation des forêts de la wilaya de Tizi-Ouzou. Sur les six incendies enregistrés, quatre se sont produits au maquis, un en broussaille et le sixième s’est déclaré au niveau des divers fruitiers. L’incendie le plus ravageur a été enregistré dans la région d’Azazga, à une trentaine de kilomètres à l’Est de la wilaya, au lieu-dit Tachrouf, durant la journée du 13 juin dernier. Le feu a parcouru quelque 11,5 ha. Quant aux cinq autres, la même source précise qu’ils ont été de moindre importance. Notre source lance, en outre, un appel en direction de la population pour qu’elle se montre vigilante, tout en recommandant d’éviter l’usage du feu dans les champs, qui, faut-il le mentionner, demeure interdit en cette période de canicule, pour éviter tout risque d’incendie, dont les retombées pourraient s’avérer désastreuses. La population est, également, exhortée à alerter les services concernés, notamment la conservation des forêts et la protection civile, en cas de départ de feu, pour intervenir sur place et minimiser au maximum les dégâts. Notre source conclut que le numéro 14 est fonctionnel 24H/24, pour recevoir tout appel faisant état du moindre foyer d’incendie.

Nadia Rahab