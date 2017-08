Les commerçants sinistrés n’abdiquent pas

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

Au lendemain du sinistre ayant ravagé la moitié de l’allée, où étaient alignées les baraques de fortune des marchandises de bazar, situées à l’entrée du marché des fruits et légumes, les commerçants touchés ne sont pas avoués vaincus, puisqu’ils se sont attelés à reconstruire leurs baraques faisant office de boutiques. En effet, avec des briques et du ciment, ils s’adonnent à la reconstruction de leurs stands calcinés par le dernier incendie qui s’est déclaré sur les lieux, provoqué par un court-circuit. «J’ai tout perdu dans cet incident, alors que je n’ai pas encore remboursé les dettes que j’avais contractées pour m’assurer un petit capital et démarrer mon activité», se lamente un jeune commerçant célibataire. Au demeurant, cet incendie à complètement paralysé les autres commerçants qui n’étaient pas touchés, dont les locaux sont situés en face de ce marché de bazar. «Comme nos camarades commerçants sinistrés, nous avons immédiatement déménagé nos marchandises pour le mettre en sécurité en attendant que tout rentre dans l’ordre, car il est vraiment impossible de travailler dans un lieu aussi sinistre et désolant, que celui laissé par l’incendie», confie un des marchands qui, comme tous les autres, vient quotidiennement pour donner un coup de main aux commerçants dont les locaux ont été calcinés.

Essaid Mouas.