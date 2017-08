Tala Athmane dans la peine

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

La nouvelle du décès inattendu d’Arezki Mékidèche, 17 ans, survenu jeudi dernier dans la soirée, a plongé tous les habitants du village de Tala Athmane dans l’émoi. Cette mort tragique et subite revient, en effet, depuis jeudi dernier, sur toutes les lèvres des villageois, qui ne s’attendaient guère à cette disparition précoce. Aimé de tous pour son humour et sa gentillesse, l’adolescent, qui avait réussi à prendre le dessus sur sa maladie après avoir été amputé d’une jambe, venait tout juste de commencer à croquer la vie à pleines dents, en s’adonnant à de multiples divertissements. Des divertissements créés, en majorité, par son entourage et ses nombreux amis du village. Et c’est justement en participant à une danse collective dans une fête au village qu’il avait eu malaise. D’après des témoins, le défunt a été pris de sensations d’étourdissement, suivies de vomissements de sang. Transporté en urgence vers l’hôpital, il a, malheureusement, rendu l’âme en cours de route. Conscient de la gravité de son état, le défunt avait demandé à voir ses parents avant son départ vers l’hôpital. Repose en paix Kiki.

Hocine Moula