Un quinquagénaire retrouvé mort

Dans la matinée du samedi passé, aux environs de neuf heures, la brigade de la Gendarmerie de Tizi-Gheniff a été avisée de la découverte d’un cadavre en état de décomposition, dans la basse M’kira, au niveau du hameau d’Idouchouthène.

Aussi, accompagnés des éléments de l’unité locale de la Protection civile, les gendarmes se rendirent sur le lieu du drame pour découvrir, dans une maison inhabitée, allongé sur une dalle de la cour, à plat ventre, le corps du malheureux père, que les pompiers ont du dégager, avant de le transférer vers la morgue de l’EPH «Krim Belkacem» pour les besoins de l’autopsie d’usage. Les gendarmes ont immédiatement ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes de la mort du dénommé R.B., âgé d’une cinquante d’années, père d’une famille de six enfants et travaillant comme agent de nettoyage à Si Mustapha (Boumerdès). Il était très respecté pour son calme et son honnêteté, cependant, de nombreuses sources du village n’ont pas hésité à indiquer que R.B. avait de grands problèmes familiaux, et qu’il aurait quitté son domicile, le mercredi passé, à la veille de la célébration du mariage de l’une de ses filles, auquel il n’avait pas assisté. Ce drame familial a suscité l’émoi à travers toute la localité de M’Kira, bien que pour la cause de sa mort, tout le monde attend les résultats de l’autopsie et de l’enquête.

