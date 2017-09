Ça va planer à Ath Zikki !

Par DDK | Il ya 42 minutes | 104 lecture(s)

Près d'une centaine de pilotes confirmés, représentant 25 clubs sportifs, participeront à cette compétition sportive qui se tient depuis hier au 23 du mois en cours sur les hauteurs d'Ath Zikki.

La fédération nationale des sports aériens, en collaboration avec le club sportif amateur "sport aérien de montagne" de Bouzeguène organisent, depuis le 18 septembre et ce jusqu'au 23 du même mois, le championnat national de parapente. Ce dernier verra la participation d'une centaine de pilotes représentants 25 clubs sportifs issus de 17 wilayas pour animer ce rendez-vous sportif. Par ailleurs, les initiateurs de cet événement ont organisé des portes ouvertes sur les sports aériens qui se sont tenu les 18 et 19 de ce mois au niveau du stade 1er Novembre de Tizi-Ouzou. Ces portes ouvertes ont permis au large public de faire connaissance avec cette pratique sportive, pas très répondue dans notre pays, et cela à travers des expositions et surtout, des démonstrations qu'exécutaient des pilotes sur place. Concernant la compétition, les organisateurs ont opté pour le site Aswel, un terrain où s'effectueront le gonflage des voiles et le décollage des pilotes. Les vols emprunteront le circuit habituel avec comme point de départ les hauteurs d'Aswel, à 1500 m d'altitude, alors que l'atterrissage est prévu sur le terrain de football du village de Sahel dans la commune de Bouzeguène.

Mahdjouba Aggab