79 aides à l’habitat rural accordées

L’opération d’indemnisation des victimes des incendies qui ont ravagé plusieurs communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, durant la saison estivale 2017, a été enclenchée par les pouvoirs publics. Ainsi, 79 aides à l’habitat rural ont été accordées aux victimes ayant perdu leurs habitations dans ces feux, lors d’une réunion qui a regroupé certains directeurs d’exécutifs, dont ceux de l’agriculture, du logement, des forêts, de la Protection civile, des chefs de daïras et des maires des localités concernées, sous l’égide du wali de Tizi-Ouzou. Une réunion qui s’est tenue, dans l’après-midi d’avant-hier mardi, à l’effet d’examiner ce dossier très sensible. Pour l’heure, seules les victimes ayant perdu leurs bâtis sont concernées par cette assistance étatique de 70 millions de centimes. La liste des bénéficiaires n’est actuellement pas encore établie officiellement, mais elle le sera, sans doute, dans quelques jours. Pour rappel, les communes les plus touchées par les incendies sont, entre autres, Aït Yahia Moussa et Maâtkas. Quant à l’indemnisation des victimes ayant perdu leurs cultures et leurs cheptels, celle-ci prendra encore un certain temps, histoire d’étudier les modalités de prise en charge de ces centaines de paysans qui l’attendent avec impatience.

