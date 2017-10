Deux cas suspects à Ath Wizgan

Par DDK | Il ya 54 minutes | 113 lecture(s)

Pas moins de 288 consultations médicales ont été effectuées au village Ath Wizgan, dans la commune de Bouzeguène, vendredi dernier, dans le cadre de la caravane de dépistage du cancer du sein, tenue à l’école primaire du village.

Des médecins, dont un généraliste et des spécialistes en dermatologie et en gynécologie, en sus d’un orthophoniste, un psychologue et un kinésithérapeute ont examiné des habitants qui commençaient à affluer à l’infirmerie de l’école primaire «Amarouche M’hand» dès la matinée. Avant-hier dont, et selon le président de l’association M. Himan Salim, c’est un total de 42 femmes qui ont été dépistées, dont deux se sont avérées être des cas suspects. «Nous avons détecté deux cas suspects. Nous les avons orientés pour complément de mammographie à la clinique Mahmoudi de Tizi-Ouzou», a indiqué M. Himan. «Ceci en plus d’un éventuel suivi totalement gratuit sur tous les plans des deux personnes suspectées», a-t-il ajouté. Organisée par l’association «Tiddukla Asirem N’Ath Wizgan», en étroite collaboration avec l’Association nationale du patrimoine, de l’environnement et du développement humain, cette louable initiative vise la préservation de la santé publique dans cette commune rurale, à travers le rapprochement des spécialistes de la santé de la population des zones enclavées. «Cette journée a été consacrée aussi bien à la sensibilisation et à l’information qu’au dépistage du cancer du sein», a fait savoir M. Saheb, médecin dermatologue. Il y a lieu de noter que cette opération rentre dans le cadre du plan national de lutte contre le cancer 2015-2019, initié par le président de la République. Selon les initiateurs de cette caravane, l’unité de soins du village a accueilli 288 patients (femmes, hommes et enfants) entre 8 heures et 17 heures. Un staff médical composé d’une quinzaine de spécialistes a été mobilisé pour assurer bénévolement les consultations aux patients. La majorité d’entre eux sont membres des associations organisatrices de cette initiative. Lors de cette journée donc, les médecins, venus pratiquement tous d’Alger, ont incité toutes les femmes du village présentes, notamment celles âgées de plus de 40 ans et celles qui ont des proches atteints de cette maladie qui peut même toucher les trentenaires, à subir une mammographie. La gynécologue dira à cet effet : «Le cancer, c’est une maladie qui se soigne, grâce à la médecine moderne et au dépistage précoce». Ainsi, tous les spécialistes s’accordent à dire que le dépistage précoce peut venir à bout de ce mal du siècle qu’est le cancer du sein. «Quand on fait un dépistage précoce, la guérison est spectaculaire», a assuré une gynécologue. Et pour se prémunir de la maladie, celle-ci renchérit : «Nous les médecins, on recommande souvent l’allaitement maternel, cela réduit sensiblement le risque d’atteinte de la maladie». En somme, cette caravane s’est déroulée dans de très bonnes conditions. En sus de la gent féminine, beaucoup d’hommes et d’enfants se sont fait ausculter : «Nous sommes très satisfaits de cette journée, d’autant plus que nous avons dépassé largement le nombre prévu de patients. Je tiens à rassurer tous ceux et celles qui n’ont pas été examinés, faut de temps, que plusieurs médecins vont revenir le vendredi et samedi prochains à cet effet», rassure le président de l’association Tiddukla Asirem N’ath Wizgan.

Mahdjouba Aggab