Le CRA en campagne

Une vaste campagne de sensibilisation contre les risques du monoxyde de carbone sera organisée, aujourd’hui samedi, par le comité local du Croissant rouge algérien de Maâtkas.

En effet, un important affichage a été déjà effectué, afin d’inviter le maximum de personnes à assister à cette journée portes ouvertes. Les activités de prévention et de sensibilisation se produiront au chef-lieu de la commune et de la daïra de Maâtkas, où l’on attend également des services spécialisés de la SDC, invités par le CRA pour participer à cette manifestation. Pour rappel, chaque saison hivernale, on enregistre une comptabilité macabre de victimes de ce gaz indolore et incolore, mais mortel. Il y a de cela exactement un mois, jour pour jour, qu’un couple d’émigrés du village Aït-Ahmed avait succombé à cette fatalité. Plusieurs autres cas ont été enregistrés, également, durant les saisons hivernales passées. C’est dire que cette campagne de sensibilisation et de prévention, organisée par le comité local du CRA, tombe à point nommé dans cette région montagneuse de Maâtkas, où l’on se chauffe non seulement au gaz naturel ou butane, mais également avec des poêles à mazout ou à bois qui émettent du monoxyde de carbone.

Amayas idir

Comment s’en rendre compte…

C’est un fait, les systèmes de chauffage fonctionnant au bois, au gaz naturel, au mazout ou au butane peuvent produire du monoxyde de carbone. Si les appareils sont défectueux ou s’ils se trouvent dans un espace mal ventilé, le monoxyde de carbone peut alors entraîner une intoxication. Voici quelques informations utiles en matière de prévention pour la sécurité de toute la maisonnée. Les Symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone sont des maux de tête, nausées, fatigue soudaine, vertiges et étourdissement, vomissements et perte de conscience. Aussi, plus la période d’exposition se prolonge, plus les symptômes s’aggravent. Une intoxication au monoxyde de carbone peut aller jusqu’à entraîner la mort. Il est donc essentiel de réagir dès les premiers doutes d’intoxication. Au moindre signe, il est impératif et vital de sortir à l’extérieur. Aussi, il existe maintenant des appareils détecteurs de monoxyde de carbone sur le marché national. Il est important aussi de faire entretenir régulièrement les appareils de chauffage et vérifier les cheminées et les conduits d’aération pour détecter les fissures ou problèmes d’obstruction. La vérification de l’approvisionnement en air venant de dehors devra aussi être constante en tout temps.