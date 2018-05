Une famille en détresse

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

Dans l’aârch Nath Kouffi et plus précisément au village Maâla, une famille, répondant au nom de Derriche, est en détresse. Un appel est lancé à l’endroit des citoyens et citoyennes en vue d’aider Djedjiga Derriche, âgée de 41 ans, atteinte d’insuffisance rénale chronique. Dans l’appel affiché non seulement dans la région, mais aussi ailleurs, on peut lire : «Il est question d’un appel urgent à l’endroit des bienfaiteurs et bienfaitrices pour la prise en charge à l’étranger de Djedjiga Derriche, âgée de 41 ans. Celle-ci est atteinte d’une insuffisance rénale chronique». Un peu plus loin, les rédacteurs de l’appel soulignent que cette prise en charge, à l’hôpital Figuier (France), nécessite un montant de sept millions de dinars, précisant que si cette famille lance cet appel, c’est qu’elle est dans l’incapacité de réunir une telle somme. Un appel est, aussi, lancé aux commerçants, aux entreprises, aux associations caritatives et aux comités de villages, pour tout apport financier afin de sauver Djedjiga. Ainsi, pour tout don, il est demandé de contacter la permanence de la famille Derriche au numéro de téléphone : 0777 52 50 46 ou le café Akouche, sis en face du stade communal de Boghni. En outre, les rédacteurs de l’appel mettent au service des bienfaiteurs et des âmes charitables le numéro de compte Cnep Boghni RIB 01100219140001702645 pour tout versement.

Amar Ouramdane