43 malfaiteurs écroués en un mois

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les différents services de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Boumerdès ont traité, durant le mois d’avril dernier, 203 affaires liées à divers délits ayant impliqué 278 personnes, dont 18 femmes, 4 mineurs et 2 ressortissants de nationalité étrangère. Ainsi, 43 prévenus ont été incarcérés, 5 mis en cause ont été mis sous contrôle judiciaire et 52 individus ont été cité à comparaître. Concernant les délits liés aux mœurs, les services de la police judiciaire ont traité, au courant du mois d’avril dernier, 6 affaires ayant impliqué 12 individus dont 2 femmes et 2 mineurs. Une seule personne a été placée sous contrôle judiciaire. Concernant les délits liés à la cybercriminalité, les mêmes services de police ont traité une affaire ayant impliqué un seul individu pour apologie du terrorisme. Quant aux affaires liées aux atteintes aux personnes, aux biens et à la chose publique, l’on a dénombré 153 affaires ayant impliqué 199 personnes dont 16 femmes et 2 mineurs. 19 mis en cause ont été incarcérées, 4 prévenus mis sous contrôle judiciaire et 16 citations immédiates à comparaître. Concernant les affaires liées aux crimes économique et financier, elles sont de l’ordre de 8 affaires ayant impliqué 8 personnes dont une personne a été incarcérée. Alors que les prévenus impliqués dans les délits de faux et usage de faux, abus de confiance, usurpation d’identité et trafic de monnaies, leurs dossiers ont été transmis aux instances judiciaires compétentes pour étude. Quant aux affaires liées aux infractions en matière de drogue, les mêmes services de la sûreté ont traité 35 affaires, récupéré 642 grammes de résine de cannabis et 396 comprimés de psychotropes. Ils ont, en outre, procédé à l’arrestation de 63 personnes parmi lesquelles 18 prévenus ont été placés sous mandat de dépôt et 28 ont été citées à comparaître, indique-t-on dans le communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Boumerdès.

H. A.