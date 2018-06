Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

La direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou a lancé, depuis le début du mois de carême, une campagne de sensibilisation contre le gaspillage et les risques d’intoxication alimentaire.

Plusieurs activités ont été organisées, notamment après la rupture du jeûne, au niveau du chef-lieu et à travers certaines autres régions de la wilaya. «Manger sain et gaspiller moins» est le slogan choisi pour cette campagne par les responsables de la direction du commerce. Celle-ci vise à sensibiliser les différentes catégories de la société sur la nécessité de lutter contre le gaspillage alimentaire, phénomène qui prend des proportions importantes lors du mois sacré de Ramadhan, particulièrement le gaspillage du pain. Les agents et les animateurs ont ainsi pour mission d’informer les consommateurs et les commerçants sur les risques encourus en cas de consommation de produits périmés, mal conservés ou exposés à la chaleur et le non respect de la chaine du froid. Tout ceci constitue souvent des sources de maladies et d’intoxication alimentaire. Les organisateurs ont également sensibilisé les consommateurs et les opérateurs sur l’importance de diminuer sa consommation de sucre, de sel et des matières grasses dans les aliments. Aussi, durant ces activités, les organisateurs ont distribué des dépliants aux visiteurs au niveau des supers marchés et autres superettes. À signaler que ces journées de sensibilisation ont touché plusieurs localités à travers le territoire de la wilaya, à savoir la Nouvelle-Ville, la place publique prés du centre culturel Matoub Lounès d’Aïn El-Hammam, l’ex-église d’Azazga, Azzefoune-ville et l’espace commercial de Boghni. Il est attendu, aujourd’hui et demain, la même action de sensibilisation aux Oudhias, Timizart Loghbar et l’ancienne gare routière de Tizi-Ouzou.

Rachid Aissiou