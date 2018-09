Amas de détritus sur la RN15

Par DDK | Il ya 2 heures 10 minutes | 185 lecture(s)

Chaque jour des amoncellements de déchets laissés sur les accotements de la RN15, qui passe par le chef-lieu communal de Chorfa, sont constatés de visu. En effet, ces fatras de détritus, des fruits et légumes avariés notamment, sont laissés sur place par les marchands ambulants qui écument les accotements du chef-lieu depuis des lustres. Les lisières des trottoirs parcourant la RN15 de Chorfa-centre sont truffées de déchets amochant et enlaidissant carrément les lieux. Ces déchets se trouvent malheureusement éparpillés ici et là par les animaux errants et le vent. Les marchands informels ne se donnent apparemment pas la peine de nettoyer et charger les détritus qu'ils laissent sur place en sus de leur activité qui induit de véritables "hémorragies" au fisc ! Cet état de fait ne fait que s'accentuer et se corser davantage avec une insalubrité ambiante qui va crescendo. Les oliveraies qui longent la RN15 ne sont pas épargnées, à leur tour par la pollution engendrée par l'activité illégale des vendeurs ambulants des fruits et légumes. Les déchets sont, en ce sens, jetés tous azimuts et sans aucun ménagement dans ces espaces agricoles, censés être indemnes de toute pollution. A l'exemple de l'exploitation agricole collective (EAC) qui longe la RN15 sur plusieurs centaines de mètres et qui pâtit de cette situation désolante à plus d'un titre ! Comme constaté récemment, des tas de déchets: des fruits et légumes avariés, des sachets en plastique, des cartons, des caisses usées, des cadavres et plumes de volailles...jonchent les lieux dans un chaos indescriptible. «C'est vraiment désolant que de constater toute cette insalubrité induite par l'activité des marchands ambulants ! Comme si leur activité informelle ne suffisait pas, ils rajoutent une couche à cette situation délétère en créant des dépotoirs là où ils vont !» tempête un passant.

Y. S.