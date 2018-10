Deux cas de rage enregistrés

Par DDK | Il ya 25 minutes | 18 lecture(s)

Deux cas de rage ont été signalés à Dellys, à l'extrême est de la wilaya de Boumerdès, créant ainsi une atmosphère d'inquiétude et de panique au sein de la population, a-t-on appris de sources locales. Les mêmes sources précisent que les deux cas ont été enregistrés, la semaine écoulée, dans les quartiers de Sidi El Medjni et Bordj Fnar. Les autorités locales ont invité les habitants de la ville de Dellys à faire preuve de prudence d’autant, insistent-elles, que cette maladie est contagieuse. Pour la population locale, la meilleure solution pour parer à ce danger qui la guette à tout moment, est de lancer des campagnes d’abattage des chiens errants au niveau de toute la ville de Dellys et des régions environnantes. Pour rappel, la rage est un virus mortel transmis à l’homme par la salive d’animaux infectés. Après apparition des symptômes, elle est mortelle dans la quasi-totalité des cas, d’où la nécessité de se faire vacciner avant l’apparition de ses symptômes.

Hocine Amrouni